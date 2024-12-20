Спортивная программа «Зимние рекорды» пройдет в Солнечногорске 21 декабря

Регистрация участников массового забега «Кубок Олимпийского мишки» начнется в 11:30, а старт - в 12:00. В 12:45 все желающие примут участие в занятии по скандинавской ходьбе.

После активных физических нагрузок в 14:00 в павильоне за памятником Лермонтову пройдет чаепитие, собравшиеся прослушают лекцию о здоровье. Кандидат в мастера спорта и призер открытых первенств по фигурному катанию Иванна Власова проведет мастер-класс «Олимпийская школа» на катке в 14:30. Завершит мероприятие спортивная анимационная программа «Олимпийский резерв».

«Приглашаем всех в эту субботу на спортивную программу „Зимние рекорды“. Это возможность не только отлично провести время на свежем воздухе, но и открыть для себя что-то новое. Например, позаниматься фигурным катанием под руководством профессионала. Наш каток оборудован для этого всем необходимым: бесплатным прокатом, теплой раздевалкой и камерой хранения», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Общеобластную программу «Зимние рекорды» организуют в более чем 80 парках Подмосковья.