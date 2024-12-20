20 декабря 2024, 22:32

Спортивная программа «Зимние рекорды» пройдет в Солнечногорске 21 декабря

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Общеобластное мероприятие «Зимние рекорды» состоится в городском парке Солнечногорска 21 декабря. Все желающие смогут поучаствовать в массовых забегах, мастер-классах по зимним видам спорта и анимационной программе на катке.

Регистрация участников массового забега «Кубок Олимпийского мишки» начнется в 11:30, а старт - в 12:00. В 12:45 все желающие примут участие в занятии по скандинавской ходьбе.

После активных физических нагрузок в 14:00 в павильоне за памятником Лермонтову пройдет чаепитие, собравшиеся прослушают лекцию о здоровье. Кандидат в мастера спорта и призер открытых первенств по фигурному катанию Иванна Власова проведет мастер-класс «Олимпийская школа» на катке в 14:30. Завершит мероприятие спортивная анимационная программа «Олимпийский резерв».

«Приглашаем всех в эту субботу на спортивную программу „Зимние рекорды“. Это возможность не только отлично провести время на свежем воздухе, но и открыть для себя что-то новое. Например, позаниматься фигурным катанием под руководством профессионала. Наш каток оборудован для этого всем необходимым: бесплатным прокатом, теплой раздевалкой и камерой хранения», - отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Общеобластную программу «Зимние рекорды» организуют в более чем 80 парках Подмосковья.

Спортсмены Солнечногорск Рекорды Парки
20 декабря 2024, 23:06
Первичный сосудистый центр больницы Солнечногорска стал лучшим в регионе
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Отделение для пациентов с нарушениями мозгового кровообращения Солнечногорской больницы стало лидером среди сосудистых центров Московской области. Оно заняло первое место в рейтинге, составленном региональным министерством здравоохранения.

Каждый день врачи отделения оказывают помощь пациентам с неврологическими и сосудистыми заболеваниями, включая случаи обширных инсультов. Отделение располагает 50 койками, а также девятью местами в блоке интенсивной терапии, куда поступают пациенты с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Для лечения таких больных по показаниям проводят тромболизис.

«При поступлении пациента мы всегда оцениваем возможность проведения тромболитической терапии. Это высокоэффективная помощь при ишемическом инсульте, которая позволяет восстановить кровоток в пораженном сосуде и предотвратить необратимые изменения в тканях мозга», - рассказала заведующая отделением Гульнарат Алиева.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева отметила, что рейтинг оценивает такие ключевые показатели, как снижение общей смертности и увеличение продолжительности жизни населения. Она также поблагодарила врачей за их профессионализм, подчеркнув, что они ежегодно спасают и ставят на ноги тысячи людей.

Отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения открыли в Солнечногорской больнице в 2014 году. С тех пор здесь ежегодно принимают более 1600 пациентов.

Отметим, что с июня по сентябрь в Солнечногорскую больницу поступило новое современное оборудование для психологической коррекции состояния пациентов с нарушениями мозгового кровообращения, а также тренажер для реабилитации кистей рук после инсультов.

Инсульт Здравоохранение Больницы Солнечногорск Врачи Рейтинги
20 декабря 2024, 22:54
Бесплатная экскурсия по ранчо пройдет в Солнечногорске 26 декабря
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Жителей Солнечногорска 26 декабря приглашают на бесплатную экскурсию по ранчо «Сальвадор», расположенном в поселке Андреевка. Для гостей мероприятия подготовили различные активности и фотосессию.

Участников ожидает не только увлекательная экскурсия по ранчо, но и множество активностей на свежем воздухе с Дедом Морозом. Гости смогут познакомиться со всеми обитателями фермы, включая пони и лошадей различных пород, а также насладиться конным мини-шоу. Владелица загородного дома проведет практическое занятие, где расскажет о своих питомцах, поделится типологиями людей и предложит упражнения с элементами ипповенции. Кроме того, гостей ждет небольшая групповая фотосессия с лошадьми.

«Это уникальная возможность не только пообщаться с удивительными животными, но и отлично провести время в кругу семьи и друзей. Подарите себе и своим близким незабываемые эмоции и праздничное настроение в преддверии Нового года», - отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Экскурсия начнется в 11:00, сбор участников в 10:00 на Советской площади у фонтана. Количество мест в группе ограничено.

На мероприятие необходимо записаться заранее по телефону: 8 (926) 948-98-50. Звонки принимают в будни с 09:00 до 17:00. Мероприятие предназначено для лиц старше 18 лет.

Солнечногорск Экскурсии
20 декабря 2024, 22:49
Одинцовский округ стал одним из лидеров по устранению водовыпусков
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В число лучших муниципалитетов Московской области, добившихся значительных успехов в борьбе с незаконным водоотведением, попал Одинцовский округ. Итоги работы подвели в Министерстве экологии и природопользования региона.

Лидерами стали такие муниципалитеты, как Одинцовский, Ступино, Наро-Фоминск, Раменский и Пушкинский округа. Они активно и эффективно устранили проблему организации несанкционированных водовыпусков.

Отметим, что с начала 2024 года специалисты локализовали и ликвидировали более 1,1 тысячи объектов водоотведения. Это говорит о серьезных усилиях администрации региона по охране водных ресурсов и экологии.

Чтобы продолжать работы, планируют использовать высокотехнологичные методы, в частности мобильную диспетчерскую платформу. Она позволит оперативно выявлять случаи нарушений. Важную контролирующую роль играет областной Центр управления регионом. Сотрудники учреждения следят за выполнением задач и обеспечивают координацию между различными службами.

Одинцово Природа Экология
20 декабря 2024, 22:39
Делегация из города-побратима Дэчжоу посетила Мытищи
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Гостей из Китая в администрации городского округа Мытищи встретила заместитель главы муниципалитета Елена Сетракова. Собравшиеся обсудили дальнейшее сотрудничество и обмен опытом в разных сферах деятельности.

Главными темами встречи с представителями делегации из города-побратима Дэчжоу стало развитие экономических отношений, обсуждение проектов образования, спортивных и культурных мероприятий.

Елена Сетракова обратила особое внимание гостей на культурное наследие и богатую историю Мытищ, а также активное развитие округа.

«С 2021 по 2023 год в нашем городском округе построили 11 дошкольных отделений, три школы и пристройку на 200 мест. В этом году открыли четыре школы и три детских сада», - подчеркнула она.

Члены делегации в свою очередь поделились опытом взаимодействия с городом-побратимом Дэчжоу - Белгородом.

«Я надеюсь, что наши совместные усилия будут способствовать укреплению взаимопонимания и дружбы между двумя странами, расширению сфер обмена и сотрудничества, а также достижению взаимовыгодных результатов, которые принесут пользу обеим сторонам», - отметил член партийной группы и заместитель начальника канцелярии по иностранным делам города Дэчжоу Чжан Айцзюнь.

Напомним, что соглашение об установлении побратимских связей между китайской провинции Шаньдун - Дэчжоу и городским округом Мытищи подписали 12 января 2023 года.

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