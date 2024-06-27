Спортивная акция «Зарядка долголетов» прошла в Пестовском парке в Балашихе

Первый блок мероприятия состоял из мастер-классов, где можно было сделать поделку из бумаги, ткани и других материалов. Второй блок предполагал активную зарядку, которая длилась около 15 минут. Занятие прошло под руководством профессионального тренира.

Председатель Совета депутатов Геннадий Попов подчеркнул, что вовлечение старшего поколения в активный ритм жизни и общественную, политическую и культурную деятельность города очень важен. Множество жителей пришли не только сделать зарядку, но и пообщаться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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