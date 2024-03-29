Спонсоров ремонта детской библиотеки поблагодарили в Солнечногорске

Юным героям, которые рисковали своими жизнями ради спасения зрителей после теракта в «Крокусе», вручили сувениры. Памятные подарки предоставила спортивная школа «Спартак» из Люберец.

«Ребята, спасибо за ваш характер, ваше мужество, ваше неравнодушие! Приезжайте в Люберцы на тренировки, соревнования - просто в гости. Люберцы своих не бросают», - подчеркнул Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил спасателей и пожарных за работу в Crocus City Hall после теракта.

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Глава Люберец Владимир Волков сообщил, что персональные мячи и сувениры вручили Исламу Халилову и Артему Донскову. Во время трагедии они вместе с другими молодыми людьми работали в гардеробе «Крокус Сити Холла».

Когда прозвучали первые выстрелы, неравнодушные юноши начали выводить зрителей из зала, соблюдая инструкции при эвакуации. Благодаря их мужеству и самоотдаче, удалось спасти сотни жизней.

Оба молодых человека учатся в одном классе и увлекаются спортом, болеют за московский «Спартак». Именно поэтому одноименная спортивная школа из Люберец не смогла остаться в стороне и вручила героям подарки. Теперь у ребят появились персональные мячи и сувенирные шарфы, а также бейсболки и памятные значки.