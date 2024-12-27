«Спокойных дежурств и надежного тыла». Андрей Воробьев поздравил спасателей с праздником
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с профессиональным праздником сотрудников МЧС. Он выразил особые слова благодарности ветеранам, стоявшим у истоков службы, и тем, кто достойно продолжает это дело.
Губернатор отметил, что в регионе работают 19 тысяч спасателей, которые ежедневно сталкиваются с различными вызовами. За 2024 год сотрудники МЧС выезжали на 15 тысяч происшествий и ликвидировали последствия пяти ЧС.
Андрей Воробьев напомнил о январской аварии в Климовске, когда без тепла остался весь город, а также о теракте в «Крокусе».
«Они работали круглосуточно, вытаскивая людей из-под завалов и борясь с огнем. Благодаря их труду и смелости удалось спасти более 140 человек», - отметил губернатор Воробьев.
Андрей Воробьев напомнил, что сам из семьи спасателей, его отец - Герой России и заслуженный спасатель, один из основателей МЧС и Российского корпуса спасателей, а также участник миротворческих операций.
«Спасибо за профессионализм и за то, что вы всегда приходите на помощь первыми. Желаю спокойных дежурств и надежного тыла. С праздником!» - поздравил спасателей губернатор Подмосковья.