Список освобожденных от платы за отопление домов составили после коммунальной аварии в Подольске

Плата за отопление составит ноль рублей. То же самое касается и горячего водоснабжения. За электроэнергию перерасчет сделают в соответствии с платежкой за ноябрь прошлого года.

Список домов, для которых сделали перерасчет, опубликовали на сайте администрации городского округа Подольск.

Григорий Артамонов напомнил, что в муниципалитете круглосуточно работает горячая линия по вопросам ЖКХ. Звонить можно в любое время дня по номеру 8 (495) 663-99-99.

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Глава Подольска Григорий Артамонов рассказал об оплате за ЖКУ в домах, которые пострадали от коммунальной аварии этой зимой. По поручению губернатора Андрея Воробьева , жителям сделали перерасчет и обнулили строки квитанции за отопление и горячую воду.