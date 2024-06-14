Список мест для обряда жертвоприношения на Курбан-байрам опубликовали в Подмосковье

Курбан-байрам является государственным праздником во многих странах мира. Отмечают его и в Подмосковье, где в этот день проводят праздничные молитвы в мечетях и специально отведенных площадках. В этом году предусмотрено 46 таких локаций в разных городах.

После общей молитвы праздник продолжится закланием животных - в России это обычно бараны или козы. Традицию соблюдают с незапамятных времен.

В воскресенье в Московской области будут работать 14 площадок, где можно организованно совершить обряд жертвоприношения животных: - Сергиево-Посадский округ, территория Мехово-Лесное (фермерское хозяйство); - Домодедово, деревня Старосьяново, дом 4 (ферма); - Домодедово, село Ям (мясной двор за войсковой частью); - Домодедово, деревня Купчинино (бойня); - Коломна, село Городец (ферма); - Богородский округ, поселок Псарьки (ферма); - Богородский округ, город Старая Купавна, улица Мичурина, дом 77 (ферма); - Чехов, станция Столбовая, улица Мира, владение 1 (фермерское хозяйство); - Чехов, деревня Венюково, владение 10, строение 1 (экоферма); - Чехов, деревня Чепелево, улица Центральная, дом 65 (фермерское хозяйство); - Рузский округ, деревня Марс, дом 40; - Щелково, деревня Большие Жеребцы (СПК «Ромашка»); - Мытищи, деревня Бородино (животноводческое хозяйство «Койбар»); - Раменский округ, деревня Захариха, улица Старомосковская, дом 57 (бойня).

По традиции, мясо делят на три части. Одну оставляют своей семье, вторую отдают родственникам, друзьям и гостям, а третьей угощают малоимущих и больных людей. На Курбан-байрам принято кормить голодных, помогать тем, кому это нужно, совершать другие добрые дела.

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