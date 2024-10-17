Список маршрутов «Мострансавто» до грибных мест опубликовали в Подмосковье

Компания «Мострансавто» напоминает о популярных «грибных» автобусных маршрутах региона. Одно из проверенных мест - Кучинский лесопарк в Балашихе. Доехать туда можно на автобусе № 20 «Балашиха-2 - Агрогородок» до остановки «НИИ Радио».

На юге Подмосковья наиболее популярные грибные места находятся в районе станции Львовская в Подольске. Туда идут маршруты № 42, № 51, № 54 и № 61. В Истре, до деревни Селиваниха, можно добраться на автобусах № 44 и № 45. Клязьминский лесопарк также популярен среди грибников, и доехать до него можно на автобусах № 31 и № 302.

Ознакомиться с полным списком маршрутов можно по ссылке.

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