Список маршрутов до грибных мест опубликовали в Подмосковье

Так, до Кучинского лесопарка в Балашихе можно доехать на маршруте № 20 до остановки «НИИ Радио». В Подольске, у станции Львовская, грибные места доступны на четырех автобусных маршрутах. Еще до одного грибного место рядом с деревней Селиваниха в Истре можно добраться на маршрутах № 44 и № 45. До Клязьминского лесопарка можно доехать на маршрутах № 31 и № 302.

Напомним, с полным перечнем маршрутов можно ознакомиться на сайте компании.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».