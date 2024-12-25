Спилу с жару. Жителям Подмосковья рассказали, где можно легально срубить новогоднюю елку

В рамках проекта «Елка домой всей семьей», начиная с 14 декабря и до 14:00 31 декабря, любой желающий может приехать в питомник и собственноручно спилить себе елку. В проекте участвуют Дмитровский, Сергиево-Посадский и Ульянинский лесные питомники.

Организаторы проекта хотели, что в процессе выбора новогодней елки принимали участие и дети.

« Именно из-за детей родители и едут сюда. Они приходят, я говорю: „Ну вот выбирайте, она уже заготовлена“. [Они отвечают]: \"Нет, мы хотим сами, мы хотим показать, как она растет, срубить самому», - поделилась ведущий инженер Дмитровского питомника Галина Хренова.

Елка должна пахнуть Многие со своими топорами и пилами приехали за елкой в питомник, вместо того чтобы просто отправиться на елочный базар.

« Очень рано их срубают, к сожалению. И если она пролежит 20 дней на складе, то к Новому году она начинает осыпаться. А здесь приехал, свеженькая, отличная, пахнет. Она же должна пахнуть», - объяснил один из посетителей.

Цены в питомниках могут запросто составить конкуренцию елочным рынкам. Трехметровую елку здесь можно купить за 3700 рублей. А за метровую нужно заплатить всего 1700 рублей.

Добрая традиция Кроме жителей Подмосковья, за елками сюда приезжают организации из коммунальной сферы, некоторые из них уже не первый год.

« Мы ежегодно проводим праздники для детей, приглашаем Деда Мороза, Снегурочку. <…> Жители также участвуют в украшении елки. Это сплочает больше нас как управляющую компанию вместе с жителями. Отношение к управляющей компании в основном несколько недоверительное, а вот такие акции, <…> я бы [даже] назвал это доброй традицией, они сближают всех», - рассказал представитель одной управляющей компании.