Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил выставку «Россия»

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Спикер посетил стенд Московской области в павильоне № 75. По его словам, его можно посетить и онлайн, например, совершить виртуальную экскурсию по залам музея „Новый Иерусалим“.

Брынцалов напомнил, что 27 декабря на выставке пройдет День Московской области с концертом. Также он посмотрел и другие стенды.

«Стильно, современно - атмосфера передает дух, традиции регионов нашей России. Смотря на достижения и красоты - сразу возникает желание путешествовать по стране и оценить все уже в живую», - рассказал Брынцалов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о стенде Подмосковья на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».