Спектакли и концерты проекта «Подмосковный АРТ-Визит» пройдут в 8 округах в октябре

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В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что первое октябрьское выступление уже состоялось. В Степаньковском доме культуры городского округа Шаховская выступил инструментальный ансамбль «Поющие струны» Истринского ДК.

Ближайшие события ожидаются 7 октября. В этот день в Клину покажут музыкальный спектакль «Растворил я окно», основанный на письмах и произведениях Петра Чайковского. В постановке сыграют творческих коллективы ДК «Октябрь» из Дубны. Гостей ждут в Клинской детской школе искусств в 14:00.

В этот же день в Воскресенске пройдет показ тагикомедии по пьесе японского драматурга Митани «Академия смеха». Выступят артисты из театрального коллектива «Звучащее слово» при ДК имени Воровского Раменского городского округа. Спектакль состоится в усадьбе Кривякино в 16:00.

Еще одно событие 7 октября - это концерт народных коллективов «Духовой оркестр им. Р. Олексюка» и «Ансамбль мажореток-барабанщиц» городского округа Истра. Он состоится во Дворце культуры «Победа» Раменского округа в 18:00.

14 октября в Мытищах покажут программу ансамбля эстрадно-спортивного танца «Созвездие. Шарм» из Королева. Место сбора - Мытищинский дворец культуры «Яуза», в 18:00.

15 октября в селе Осташево под Волоколамском пройдет концерт театрально-творческого объединения «Подмостки» Костровского ДК городского округа Истра. Начало в 17:00 в музее Романовых.

22 октября в Серпухове проведут концертную программу «Для вас, любимые!» творческих коллективов Ленинского городского округа. Гостей ждут в ДК «Исток» в 15:00.

Завершит октябрьский цикл выступлений спектакль «Золушка», который покажут 29 октября в городском округе Молодежный. Сыграют актеры музыкально-драматического театра «Крылья» Одинцовского округа. Мероприятие состоится в ДК «Молодежный», в 15:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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