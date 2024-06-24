Спектакль «Судьба человека. Первая весна» показали в Рузе в рамках патриотической акции

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По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, всего в Подмосковье прошло более 370 мероприятий, приуроченных ко Дню памяти и скорби, многие из которых организовали представители молодежных организаций.

«Это и традиционная „Свеча памяти“, и „Огненные картины войны“, и разные спектакли, реконструкции, мастер-классы для детей. В нашей стране нет семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война, поэтому особенно важно чтить историю и сохранить память о наших героях», - рассказала Швелидзе.

Участники патриотической акции увидели спектакль «Судьба человека. Первая весна» по мотивам знаменитого рассказа Михаила Шолохова. В основу постановки легли реальные истории жителей Подмосковья, новых территорий, участников СВО и Великой Отечественной войны.

Патриотическая акция «Судьба человека» является частью большого одноименного проекта, который проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив, Общественной палаты Московской области, администрации городского округа Красногорск и фонда адресной помощи «СК Развитие».

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