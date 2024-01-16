16 января 2024, 15:12

Спектакль «Снежная королева» пройдет в Щелкове 20 января

Unsplash
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В театрально-концертном центре «Щелковский театр» 20 января пройдет спектакль «Снежная королева». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Спектакль расскажет историю Кая и Герды - главных героев знаменитой сказки Андерсена. Через множество испытаний они спасут свою дружбу и одолеют Снежную королеву, доказав, что настоящая сила кроется в сердце человека.

Начало программы в 16:00. Подробности на главном туристическом портале Подмосковья.

Щелковский театр предлагает большой выбор спектаклей разных жанров. Это комедии и драматические постановки для взрослых, детские представления и интерактивы.

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Спектакль Театры Щелково
16 января 2024, 15:59
Мужчину с глубоким порезом артерии спасли в больнице в Можайске
Unsplash
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Мужчина в возрасте 33 лет обратился за помощью в отделение хирургии Можайской больницы. Он получил резаную рану руки и потерял много крови.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, пациент получил глубокий порез лучевой артерии, когда ударился локтем о закрытую стеклянную дверь, после чего та разбилась. К моменту прибытия в больницу, его артериальное давление было очень низким.

По словам хирурга Алексея Петрушина, из-за полученной травмы кровь в руку пациента почти не поступала, он был в очень опасном состоянии. Задержка помощи могла привести к необходимости ампутации.

«Операция была проведена в экстренном порядке и оказалась успешной. В ходе операции удалось остановить кровотечение, перешить поврежденную артерию и провести переливание крови», - сказал он.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и готовится к выписке. В ближайшее время двигательные функции его пальцев восстановятся, и он сможет вернуться к привычной жизни.

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Больницы Можайск
16 января 2024, 15:48
Монтаж пролетного строения путепровода завершился в Быково
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Строительство путепровода продолжается в Раменском в районе платформы Быково. На данный момент там завершили монтаж пролетного строения. В региональном Минтрансе уточнили, что общая масса металлоконструкций составила почти три тысячи тонн.

«Также смонтировано 36 железобетонных балок между опорами 1-4 и 7-10. В начале февраля 2024 года строители планируют приступить к монтажу боковых секций ригелей опор № 5 и № 6 со стороны Южного проспекта и улицы Леволинейной», - добавили в ведомстве.

Также на объекте продолжается строительство подземного пешеходного перехода, который соединит Южный проспект и улицу Интернациональную.

Новый путепровод разгрузит внутреннюю улично-дорожную сеть и улучшит транспортную доступность округа. Запустить движение по новому путепроводу планируется в сентябре 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе.

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Дороги
16 января 2024, 15:41
Тренинг по повышению квалификации педагогов прошел в Лобне
пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В школе № 8 городского округа Лобня состоялось тренинговое занятие для педагогов. На мероприятии были представлены работы по осуществлению проекта и созданию эффективного образовательного продукта в виде схем.

Стратегическая сессия прошла под названием «Организация инновационной деятельности педагогов. РИП. Разработка, апробация и использование инновационных технологий на основе искусственного интеллекта». Организацией мероприятия занималось управление образования города под руководством Ирины Салыгиной.

Во время тренинга аудитория активно задавала вопросы сотрудникам управления образования и включалась в обсуждение предложенных материалов. Так, проведение данных мероприятий способствуют повышению качества образования и развитию профессиональных навыков педагогов.

В городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию сферы образования. В прошлом году ряды лобненских педагогов пополнились на 18 молодых учителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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Лобня Учителя
16 января 2024, 15:37
Жителям Подмосковья напомнили о голосовании за лучший стенд на выставке «Россия»
Антон Чернов, «Подмосковье сегодня»
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Голосование за лучший стенд на выставке-форуме «Россия» продолжается. Жителей Подмосковья призвали поддержать стенд своего региона, на котором представлены все достижения за последние несколько лет.

Чтобы отдать свой голос, необходимо пройти регистрацию на портале и выбрать на карте Московскую область. После этого нужно выбрать номинации и нажать кнопку «Проголосовать».

Международная выставка-форум «Россия» стартовала на ВДНХ в начале ноября 2023 года и продлится до апреля 2024 года. На ней представлены достижения всех 89 регионов России.

Стенд Подмосковья развернулся в павильоне № 75. Экспозиция показывает, как регион движется в ногу со временем. Для навигации гостей был специально записан аудиогид голосом Сергея Безрукова.

Один из главных элементов стенда - интерактивная игра-стратегия. Она основана на принципах работы Центра управления регионом и платформы «Добродел», которая обеспечивает обратную связь с жителями. Эти инструменты стали неотъемлемой частью работы правительства Московской области, поскольку являются ключевыми источниками информации о проблемах жителей и основным средством для их решения.

В рамках игры представлен симулятор города, где происходят различные события. С помощью интерактивного пульта посетители могут управлять виртуальной территорией и принимать решения для выполнения задач.

Кроме того, на стенде представлены видеокапсулы. В формате 3D посетители могут виртуально посетить крупнейшие предприятия, такие как «Метровагонмаш» и «Тонар», прогуляться по залам музея «Новый Иерусалим» или увидеть животных в Приокско-Терассном заповеднике.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о стенде Подмосковья на выставке-форуме «Россия». Он также пригласил россиян найти время и посетить мероприятие.

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Выставка-форум «Россия»

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