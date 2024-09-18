Спектакль «Русский Крест» дебютировал на сцене Дмитровского дворца культуры

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Спектакль основан на одноименной поэме Николая Мельникова, пронизанной глубокой любовью к русскому народу. События разворачиваются в обыкновенной деревне, чья жизнь была разрушена «красным колесом» революции. Постановка мастерски передает трагедию крестьянской души и ее возрождение через возвращение к вере предков.

Среди почетных гостей благотворительного представления был благочинный Дмитровского городского округа, протоиерей Афанасий Иванович Чорногуз. Он обратился к присутствующим с приветственным словом и выразил благодарность организаторам события.

Мероприятие завершилось общей памятной фотографией, оставив в сердцах зрителей теплые воспоминания о вечере, наполненном глубокими эмоциями и размышлениями о судьбах родной земли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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