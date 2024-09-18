Спектакль «Русский Крест» дебютировал на сцене Дмитровского дворца культуры
На сцене филиала Центрального Дворца культуры «Созвездие» состоялся спектакль «Русский Крест», представленный Семейным Камерным Театром «Благодатный дом». Этот коллектив, известный своими достижениями на Федеральных и Международных фестивалях любительских театров.
Спектакль основан на одноименной поэме Николая Мельникова, пронизанной глубокой любовью к русскому народу. События разворачиваются в обыкновенной деревне, чья жизнь была разрушена «красным колесом» революции. Постановка мастерски передает трагедию крестьянской души и ее возрождение через возвращение к вере предков.
Среди почетных гостей благотворительного представления был благочинный Дмитровского городского округа, протоиерей Афанасий Иванович Чорногуз. Он обратился к присутствующим с приветственным словом и выразил благодарность организаторам события.
Мероприятие завершилось общей памятной фотографией, оставив в сердцах зрителей теплые воспоминания о вечере, наполненном глубокими эмоциями и размышлениями о судьбах родной земли.
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