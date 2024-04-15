Спектакль «Последний срок» покажут в Ногинске 20 апреля
Спектакль «Последний срок» по одноименной повести Валентина Распутина покажут в Ногинске 20 апреля. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.
История, которую увидят горожане на сцене Московского областного театра драмы и комедии, не оставит равнодушным никого. В спектакле поднимаются вопросы семейных ценностей, возврата к своим корням. Это постановка о настоящей любви, верности и преодолении жизненных невзгод.
В спектакле заняты заслуженные артистки России Татьяна Иванова и Надежда Гуртовенко, заслуженная артистка Московской области Елена Охапкина и другие артисты. Режиссер-постановщик - Андрей Любимов. Начало спектакля в 18:30.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.
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