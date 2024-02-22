Спектакль «Маленький принц» покажут в Подольске 25 февраля

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Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, зрители увидят историю о маленьком мальчике, который путешествует по разным планетам, находит друзей, учится любви и дружбе.

Музыку французских композиторов к постановке исполнит Губернаторский оркестр Московской области.

Мероприятие пройдет при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».