Спектакль «Кот в сапогах» пройдет в Сергиевом Посаде 16 мая

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Как рассказали в подмосковном Минкультуры, известную сказку написал Шарль Перро в XVII веке. Она учит верить в собственные силы и добиваться своих целей.

Программа начнется в 18:00. Приобрести билеты можно по ссылке.

«Дворец культуры им. Ю. А. Гагарина является центром культурно-досуговой жизни Сергиево-Посадского городского округа. В нем работают академические и народные хоры, фольклорные коллективы, народный театр, хореографические коллективы, студия бальных танцев и другие организации», - рассказали в ведомстве.

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