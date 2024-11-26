Спектакль ко Дню матери прошел во Дворце культуры «Дружба» в Чехове

Такие встречи важны для того, чтобы обменяться опытом, достижениями и планами на будущее.

«Женщинам нужно собираться вместе, потому что, когда они объединяются, они, во-первых, видят, какая она сама, - это про правду о себе. Они сравнивают себя в любом случае с другими и понимают, на каком этапе они находятся. Но самое ключевое - это, конечно, поддержать друг друга», - сказала организатор мероприятия Марина Кокорина.

Среди гостей - предприниматель Елена Зайченко. Она представила свою косметическую линию, чтобы женщины смогли протестировать и приобрести средства по уходу за кожей.

«Поскольку сегодняшняя встреча посвящена Дню женщины предпринимателя и Дню мамы, я представляю женщин предпринимателей Чехова. В администрации поддерживают, способствуют нашему продвижению», - добавила Елена Зайченко.

Камерные спектакли набирают популярность, и женщины объединились, чтобы провести время вместе и вспомнить, как они воспитывали детей.

«Любые мероприятия - в тему, потому что это все равно коллаборация людей, положительные эмоции, улыбки на лицах. Мне кажется, что любое мероприятие - в пользу», - сказала гостья Татьяна Другова.

Спектакль сопровождался фортепиано и вокалом. Участницам удалось оторваться от быта и повседневности. Такой праздник точно запомнится тем, кто в этот день зашел в двери литературной гостиной Дворца культуры «Дружба».

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