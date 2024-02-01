Спектакль к годовщине снятия блокады Ленинграда показали в Щелкове

Кинохронику, диалоги и песни с тяжелой энергетикой того времени представили на сцене актеры Щелковского театра.

«Я надеюсь, что мне удалось передать эти чувства и эмоции. Потому что для себя, эту историю я прочувствовала», - сказала актриса Щелковского театра Елена Сурина.

На премьеру пришло много школьников и студентов. Зрители отметили, что спектакль должен быть включен в репертуар театра на 2024 год.

«Наша „Ленинградская новелла“ музыкально-документальный спектакль сегодня был показан впервые, но мы надеемся, что все наши школьники смогут узнать о тех событиях. Что бы знать, что бы помнить. И благодаря нашему прошлому, мы живем сегодня. Это самое ценное, ведь здесь - все по настоящему», - рассказала автор и режиссер-постановщик спектакля Ирина Полищук.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на портале welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий. Список культурных и спортивных активностей пополняется каждый день.

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