Спектакль «Хозяйка Медной горы» представят в театре «Наш дом» в Химках 12 ноября

Спектакль Юрия Зайцева станет чудесной возможностью совершить путешествие в мир сказочного Урала, где людям открываются не только недра природных богатств, но и загадочные обитатели этих мест. Постановка основана на сказках Павла Бажова.

Показ спектакля состоится 12 ноября в 14:00 и 17:00 на большой сцене театра «Наш дом» в Химках. Все желающие посетить мероприятие могут приобрести билеты на официальном сайте.

Муниципальный депутат Ирина Беляева рассказала, что Павел Бажов стал известен в качестве автора уральских сказов. Спектакль, который пройдет 12 ноября, расскажет об истории и самобытности России.

«„Хозяйка Медной горы“ оставит в душах детей понятие добра, радости и теплоты. Я думаю, всем будут интересны приключения, через которые проходят герои на протяжении всего спектакля», - поделилась Ирина Беляева.

Напомним, театр «Наш дом» недавно открыл новый сезон показов спектаклей. В этом году на главной сцене покажут «Пиросмани, или Праздник одиночества», «Снежный цветок», а также другие известные спектакли.

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