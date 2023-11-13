Спектакль «Гроза» пройдет в Шатуре 16 ноября
В доме культуры имени Косякова в Шатуре 16 ноября пройдет спектакль «Гроза». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Постановку подготовили воспитанники детского театра «Коляда» ЦДК имени Нариманова.
«В своей постановке артисты обращают внимание на сложные проблемы взрослой жизни. Гости смогут насладиться в том числе танцевальными постановками», - уточнили в ведомстве.
Начало программы в 15:30. Билеты можно купить по ссылке.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о существовании портала welcome.mosreg.ru. С его помощью жители региона могут узнать о событиях в Московской области.
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