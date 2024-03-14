14 марта 2024, 14:30

Спектакль «Дневник старого мастера» об одинцовском селе Шихово выйдет в эфир 15 марта на радио «ВЕРА»

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Звучание спектакля, посвященного одинцовскому селу Шихово, будет транслироваться в пятницу на волнах радио «ВЕРА». Премьера радиоспектакля под названием «Дневник старого мастера» запланирована на 22:00.

Постановка пьесы была впервые представлена в июне 2023 года в рамках «Шиховского фестиваля музыки и ремесел „Звенящая струна“ и вызвала положительные отзывы как у критиков, так и у зрителей. Новый формат спектакля обещает интересное и глубокое погружение в сюжет произведения.

События спектакля разворачиваются в наше время в Шихово под Звенигородом, бывшем центре гитарного промысла с богатой историей, уходящей своими корнями еще в 18 век. Главную роль Старого Мастера, завершающего работу над уникальным инструментом, исполняет Михаил Никитин - заслуженный артист России. Аудитория будет приглашена задуматься над такими важными темами, как смысл жизни, передача опыта от поколения к поколению и поиск собственного пути в творчестве.

Создатели радиоверсии спектакля обещают высокое качество звучания, студийные записи музыки и исполнителей. Оригинальную музыку для произведения написал известный российский композитор Петр Налич.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Сейчас там можно найти масленичные развлечения, которые проходят в каждом городе.

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Одинцово Спектакль
14 марта 2024, 14:54
Бульвар Победы реконструируют в Воскресенске к сентябрю
Министерство благоустройства Московской области
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Бульвар Победы реконструирую в Воскресенске в этом году. Там обновят покрытия и установят детскую площадку. Работы завершают к сентябрю.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, работы проведут на площади 14 тысячи квадратных метров по программе «Формирование комфортной городской среды».

«В этом году мы планируем провести работы по благоустройству 95 объектов. Среди них: 14 парков, 12 лесопарков, 23 пешеходных зон, площадей и веломаршрутов, шесть набережных, 16 скверов, восемь детских скверов и 11 активных зон в парках. Также на территории Московской области появятся пять новых стел», - рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

На территории бульвара заменят покрытия, установят линии освещения и детсвую площадку. Там также отремонтируют памятник героям Великой Отечественной войны.

Для бульвара разработали индивидуальнй символ их двух пересекающихся колец. Такой объект установят рядом с ЗАГСом.

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Благоустройство Воскресенск
14 марта 2024, 14:45
Масленичная ярмарка открылась на Советской площади в Солнечногорске
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На Советской площади в Солнечногорске стартовала масленичная ярмарка. На ней выставлены разнообразные товары из различных регионов России и Беларуси. Вся продукция прошла необходимую сертификацию и ветеринарный контроль.

Ярмарка расположена в 30 павильонах. На ней представлена мясная, молочная, рыбная продукция, сухофрукты, одежда, головные уборы, постельное белье, моющие средства, уходовая косметика и многое другое.

«Цены на ярмарке ниже среднерыночных. Строго отслеживается качество продовольственных изделий и санитарные условия, в которых они хранятся», - прокомментировал заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Ярмарка работает до 17 марта с 9:00 до 18:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Сейчас там можно найти масленичные развлечения, которые проходят в каждом городе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Ярмарки Масленица
14 марта 2024, 14:31
Более 500 детей прошли обследование слуха в НИКИ детства с начала года
Минздрав МО
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В Научно-исследовательском клиническом институте детства работает центр слуха. Здесь маленькие пациенты проходят обследования и коррекцию патологий, а также получают комплексную медицинскую помощь.

«Основные наши пациенты - это дети с задержкой речевого развития. В рамках приема мы проводим разные обследования и, конечно, осмотр ЛОР-органов. По результатам выставляется диагноз и назначается лечение», - рассказала руководитель центра слуха НИКИ детства, врач-оториноларинголог, врач-сурдолог Елена Якушова.

С начала года исследования в НИКИ детства прошли уже более 500 детей. Помощь можно получить бесплатно, по полису ОМС. Более подробная информация есть на портале « Детство ».

Первый камень в основание новой крупной поликлиники на тысячу посещений в смену заложили в Королеве. Старт строительству дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с врачами и почетными жителями городского округа.

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Дети Здравоохранение Врачи Медицина
14 марта 2024, 14:17
Лесничие демонтировали незаконную рекламу в Дмитрове
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Сотрудники Клинского лесничества регулярно проводят работы по выявлению и демонтажу незаконной рекламы в Дмитрове. Они также проводят разъяснительные беседы с населением и предупреждают об ответственности за подобное правонарушение.

Лесничие отметили, что рядом с СНТ «Спорт» и «Лесной», а также недалеко от деревни Медведково стали часто размещать незаконную рекламу на деревьях и столбах. Только за один рейд лесная охрана демонтировала восемь рекламных щитов.

В Комлесхозе Московской области напоминают, что лесные насаждения и квартальные столбы не могут служить опорами для рекламы. За это предусмотрены штрафы: для граждан - до четырех тысяч рублей, для должностных лиц - до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - до 300 тысяч рублей.

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Штрафы Реклама

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