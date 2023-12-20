20 декабря 2023, 09:52

Спектакль для детей участников СВО показали в Можайске

Телеканал «360»
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Театрализованное представление для семей бойцов специальной военной операции показали в Можайске. Артисты заслуженного коллектива народного творчества — театра балета «Грация» представили спектакль по мотивам сказки «Снежная королева».

Организовал такой досуг для родных бойцов Комитет семей воинов Отечества Можайского городского округа. Сюжет спектакля «И тает лед, и расцветают розы» повествует о маленькой храброй девочке, которая преодолевает множество трудностей на своем пути. Также в постановке затронули темы родного дома и разлуки с родными, которые знакомы детям военнослужащих.

Всего зрителями стали более 150 человек из Наро-Фоминска, Кубинки, Вереи, Рузы и Можайска. После завершения представления детей угостили мороженым. Руководители комитета уже планируют новые спектакли для детей военнослужащих.

Подобные мероприятия проводятся уже не первый раз. Например, в ноябре ко Дню матери приурочили финал Московского областного конкурса «Женщина - Герой». Победительницу выбирали среди матерей, жен, сестер и дочерей участников спецоперации. В итоге победительницей стала Юлия Шканова из Наро-Фоминского городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества» в регионе, которые поддерживает семьи участников спецоперации.

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Дети Спектакль Можайск
20 декабря 2023, 10:16
Новогоднее представление для многодетных семей прошло в Щелкове
Unsplash
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Многодетные семьи посетили новогоднее представление в Щелковском театре. Для ребят провели анимационную программу.

По поручению главы городского округа Щелково Андрея Булгакова гостями праздника стали многодетные семьи из трех муниципалитетов. Участие в празднике приняли ребята из Щелкова, Фрязина и Лосино-Петровского.

«Как известно, 2024-й наш президент Путин объявил Годом семьи. Все традиционные ценности нас объединяли и будут объединять. Для нас важны все, но семьи из Щелкова, Лосино-Петровского и Фрязина для нас особенные, потому что мы соседи», - сказал заместитель главы администрации городского округе Щелково Герман Верницкий.

Яркие декорации и игра артистов театра создали по-настоящему сказочную атмосферу. На сцене появились персонажи из любимых сказок: Кикимора, Кощей, Баба-яга и другие. После представления детям вручили подарки.

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Семья Щелково Новый год
20 декабря 2023, 10:10
Голосовой помощник приложения «Подмосковные стройки» принял 2,5 тысячи обращений за 8 месяцев
Главгосстройнадзор МО
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«Алиса» из «Подмосковных строек» приняла почти 2500 запросов от жителей за восемь месяцев работы. В ближайшее время голосовой помощник доработают и «научат» четче распознавать номера корпусов, секций и чисел.

Голосовой помощник «Алиса» может рассказать о строительстве школ, поликлиник, детских садов и других объектов в Подмосковье. С апреля 2023 года таким путем можно узнавать и о процессе возведения многоквартирных домов.

Пользоваться голосовым помощником можно с мобильного телефона, колонки или стационарного компьютера.

Подмосковье входит в число лидеров России по применению искусственного интеллекта. Губернатор Андрей Воробьев рассказал об основных сферах применения нейросетей в Московской области.

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Искусственный интеллект Строительство
20 декабря 2023, 10:06
Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 20 декабря
Минтранс МО
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Загруженность крупных магистралей и шоссе Московской области оценили в четыре балла в среду, утром. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что на дорогах находятся более 860 тысяч машин.

Основные заторы в сторону Москвы отмечены на Ленинградском, Носовихинском, Новорижском, Калужском, Каширском, Киевском, Можайском, Осташковском и Щелковском шоссе, а также на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о старте основного этапа реконструкции Каширского шоссе. В следующем году там появится развязка с Володарским шоссе.

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Пробки Дороги Водители
20 декабря 2023, 10:03
Школа № 15 в Егорьевске отпраздновала 30-летие
Телеканал «360»
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История школы № 15 в Егорьевске началась в 1993 году. Спустя 30 лет учреждение отпраздновало очередной юбилей.

Почетными гостями праздника стали бывшие директора школы Александр Хлебников и Татьяна Кофман. Лучших педагогов по случаю юбилея наградили грамотами главы городского округа, комитета образования, Совета депутатов и Московской областной Думы.

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Школу в 6-м микрорайоне Егорьевска построили по инициативе тогдашнего главы района Михаила Лаврова и при участии СМУ-1. Первыми учителями были педагоги из соседних школ.

«Это была огромная радость 30 лет назад, когда открылась новая школа в нашем большом микрорайоне. Сейчас школа продолжает работать нас, она отвечает всем требованиям, которые предъявляет министерство образования. У вас замечательный коллектив и замечательные ученики», - отметил глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

Школы Егорьевск

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