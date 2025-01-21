21 января 2025, 09:49

Спектакль для детей с ОВЗ прошел в детской школе искусств Воскресенска

Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Главные зимние праздники уже прошли, но особенным детям Воскресенска подарили дополнительную радость. Их пригласили на благотворительный новогодний спектакль.

Спонсором мероприятия выступил филиал «Воскресенские минеральные удобрения» концерна «Уралхим». Постановка «Новогодние приключения игрушек» доставила детям с ограниченными возможностями здоровья море впечатлений и позитивных эмоций.

Вместе с юным зрителями спектакль в концертном зале детской школы искусств «Элегия» посетил руководитель городского округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

«Поздравил с наступившим Новым годом и от всего сердца пожелал каждому крепкого здоровья, счастливых улыбок, мира, добра, любви и благополучия в семьях», - рассказал глава Воскресенска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Благотворительность Спектакль Воскресенск
21 января 2025, 10:42
Подмосковный спортсмен выиграл бронзу на всероссийских соревнованиях по стрельбе
Стрелковый союз России
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Подмосковный спортсмен Тимофей Алейников выиграл бронзу на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе. В них участвовали 537 спортсменов из 41 региона России.

Как рассказали в региональном Минспорте, Тимофей Алейников стал бронзовым призером в упражнении «винтовка малокалиберная, 50 м, 60 выстрелов, три положения». Эта дисциплина входит в программу Олимпийских игр За победу в ней боролись 63 человека. В результате победителем стал представитель Республики Удмуртия, на второй ступени пьедестала расположился спортсмен из Владимирской области, а подмосковный стрелок закрыл тройку лидеров.

Соревнования проходили в Ижевске с 11 по 20 января в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

Спортсмены
21 января 2025, 10:37
Соблюдение правил перевозки детей в автомобилях проверили в Видном
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Сотрудники ГАИ в Ленинском округе провели акцию «Детское кресло». Они проверили около 150 автомобилей и вручили владельцам информационные памятки.

Рейд провели для того, чтобы привлечь внимание водителей к безопасной перевозке детей. Сотрудники ГАИ проверили 148 автомобилей, из них в 33 обнаружили нарушения.

«Сотрудники Госавтоинспекции проводили профилактические беседы с участниками дорожного движения, призывая водителей-родителей задуматься над вопросом обеспечения детской безопасности на дороге. Очень важно при каждой поездке использовать детские удерживающие устройства и пристегивать детей ремнем безопасности», - уточнили в Управлении МВД России по Ленинскому округу.

Рейд провели около торговых центров. Сотрудники ГАИ поговорили с водителями, у которых в машине находились дети. Они вручили родителям информационные листовки с напоминанием о том, что перевозить детей до 12 лет необходимо только в удерживающем устройстве согласно пункту 22.9 Правил дорожного движения в России. Автоинспекторы также обратили внимание на то, что адаптер для ремня безопасности не является приспособлением для перевозки детей.

Сотрудники ГАИ выявили 33 нарушения. В отношении нарушителей составлены протоколы. Напомним, штраф за перевозку ребенка без детского кресла в России - три тысячи рублей.

Ленинский округ
21 января 2025, 10:37
Новая поликлиника на 750 посещений в смену откроется в Видном в 2025 году
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Строительная готовность поликлиники вблизи деревни Сапроново под Видным составила 73%. Медицинские учреждение для детей и взрослых планируют открыть в 2025 году.

Строительство медицинских учреждений в Ленинском округе - важная часть развития инфраструктуры для жителей муниципалитета. Поликлинику на 750 посещений в смену возводят в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Учреждения здравоохранения возводим в быстро развивающихся микрорайонах, где дополнительные социальные объекты особенно востребованы. Поликлинику в Сапронове будет удобно посещать в том числе жителям крупного 6-го микрорайона Видного, а в ЖК „Пригород Лесное“ появится самое большое медучреждение муниципалитета в шаговой доступности от дома», - подчеркнул глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Рабочие монтируют системы вентиляции и кондиционирования, водоснабжения и водоотведения. Параллельно с этим ведутся работы по внутренней и внешней отделке, устройству сетей ливневой и хозбытовой канализации.

Стоимость объекта превысила три миллиарда рублей, из них больше половины - средства регионального бюджета.

В здании предусмотрели три выхода в различные медицинские блоки, в том числе детскую и взрослую поликлиники, а также в травматологию. В новом учреждении расположатся терапевтические и педиатрические отделения, блоки узких специалистов, клинико-диагностический центр, неотложная помощь, стоматология, отделение лучевой диагностики с тяжелым оборудованием, отделение восстановительной медицины и реабилитации, дневной стационар. Многопрофильный центр планируют открыть в 2025 году.

Поликлиники Нацпроекты Ленинский округ
21 января 2025, 10:22
Научный сотрудник из Королева приобрел жилье по программе «Бюджетная ипотека»
Министерство жилищной политики Московской области
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Новая мера поддержки специалистов начала действовать в Подмосковье. Программа «Бюджетная ипотека» помогает приобрести собственные квадратные метры на льготных условиях, о чем рассказали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Одним из первых участников программы стал научный сотрудник из городского округа Королев. Александр Тожокин занимает должность начальника бюро в РКК «Энергия». До этого он жил в квартире, которую предприятие предоставляло ему по коммерческому найму. Потом узнал о новой жилищной программе и решил поучаствовать.

«Это новая мера поддержки, в которой я прохожу по условиям. Выбрал „однушку“ в новостройке. Важным критерием для меня было расположение, удобство в пути до работы. Дом уже готов», - рассказывает специалист.

Стать участниками программы «Бюджетная ипотека» могут медицинские работники, педагоги, ученые и уникальные специалисты. Они получат субсидию от правительства Подмосковья на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 15% от расчетной стоимости жилья, а также снижение процентной ставки по кредиту на 2% за счет бюджета Московской области на весь срок кредита. Максимальный размер кредита - 15 миллионов рублей.

Участники программы должны заключить трудовой договор с организацией на срок не менее пяти лет.

Ипотека Королев

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