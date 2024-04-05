Спектакль «Царевна-лягушка» покажут в Московском областном театре 6 апреля

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Как пояснили в ведомстве, в основе сюжета постановки - увлекательные приключения Ивана Царевича. Герою предстоит пройти множество испытаний, чтобы победить Кощея Бессмертного и спасти свою избранницу - Василису Прекрасную.

История о добре и настоящей любви не оставит равнодушными маленьких зрителей.

В постановки прозвучат хоровые песни в сопровождении подлинных народных инструментов, а декорации к спектаклю оформлены резными узорами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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