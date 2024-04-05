Спектакль «Царевна-лягушка» покажут в Московском областном театре 6 апреля
Спектакль «Царевна-лягушка» по мотивам одноименной сказки пройдет на сцене Московского областного театра кукол 6 апреля. Об этом рассказали в подмосковном Министерстве культуры и туризма.
Как пояснили в ведомстве, в основе сюжета постановки - увлекательные приключения Ивана Царевича. Герою предстоит пройти множество испытаний, чтобы победить Кощея Бессмертного и спасти свою избранницу - Василису Прекрасную.
История о добре и настоящей любви не оставит равнодушными маленьких зрителей.
В постановки прозвучат хоровые песни в сопровождении подлинных народных инструментов, а декорации к спектаклю оформлены резными узорами.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.
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