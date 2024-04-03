Спецподразделения подмосковной Росгвардии провели учения с использованием БПЛА

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Как рассказали в ведомстве, БПЛА использовались для разведки, в том числе с применением функций температурно-контрастного изображения и блокировки каналов передачи сигналов дронов противника.

По словам командира ОМОН Главного управления Росгвардии по Московской области полковника полиции Ильи Архипова, профессиональное управление квадрокоптерами различных типов, в том числе и в закрытых помещениях, помогает сотрудникам в работе.

«БПЛА используются нами практически во всех специальных операциях, что позволяет контролировать ход проведения оперативного мероприятия и сохранить здоровье, а порой и жизни мирных граждан и сотрудников», - рассказал Архипов.

По итогам учений сотрудники ОМОН нейтрализовали условных преступников, а задачи тренировки выполнили в полном объеме.

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