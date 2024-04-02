Спецподразделения подмосковного главка Росгвардии провели комплексную тренировку

Дополнительные меры поддержки учителей ввели в Московской области. С этого года педагоги начали получать компенсацию в 20 тысяч рублей за аренду жилья. В интервью «360» учитель средней школы № 12 городского округа Балашиха Яна Баранова рассказала, каким критериям должен соответствовать педагог, претендующий на социальную выплату из регионального бюджета.

Баранова рассказала, что большой пакет документов собирать не пришлось, все оформлялось в электронном виде. Сбор документов и рассмотрение заявки заняло примерно две недели.

Компенсация выплачивается до года, пояснила собеседница «360». Учитель получает 20 тысяч рублей ежемесячно, и это значительное подспорье для семейного бюджета, призналась Баранова.

Первая информация о новой мере поддержки пришла от администрации учебного заведения - создали чат и сообщили учителям, что можно получить компенсационную выплату за аренду жилья. Чтобы воспользоваться мерой поддержки, учитель должен соответствовать определенным критериям.

«У педагога и членов его семьи не должно быть в Московской области жилья в собственности. <…> Также есть критерий по специализации», - рассказала Баранова.

В чате учителей курировал сотрудник администрации школы - он отвечал на вопросы и помогал со сбором документов, необходимых для получения компенсации.

«Заявление подавали на официальном сайте московских госуслуг. Там было все понятно - просто перейти и заполнить данные», - отметила преподаватель.