Спецназ подмосковной Росгвардии задержал подозреваемых в многомиллионном мошенничестве
Сотрудники СОБР «Булат» подмосковной Росгвардии задержали двух подозреваемых в мошенничестве, связанном с лизингом спецтехники. Стоимость присвоенного транспорта превысила 29 миллионов рублей.
Как рассказали в ведомстве, генеральный директор одной из фирм заключил договор лизинга с компанией заявителя. После этого он перестал выполнять условия, не вернул технику и отключил GPS-маяки.
В результате злоумышленников задержали в арендованной ими квартире. Они могут быть причастны и в другим аналогичным преступлениям. На них возбудили уголовное дело.
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