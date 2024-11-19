19 ноября 2024, 13:05

Специальный показ японского спектакля прошел в Лобне

Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Дети с особенностями развития и участники программы «Активное долголетие» посетили спектакль «Чайная у дороги» в театре «Куклы и Люди». Постановка основана на японских легендах и завораживает с первых минут.

Зрители увидели несколько историй: «Певец с оторванными ушами», «Морской рак и ворон» и «Наппэрапон». Эти легенды сплетаются в загадочное повествование, которое держит внимание до самого финала. Автор спектакля Сергей Тараканов - известный художник и режиссер, член Союза театральных деятелей и международной ассоциации UNIMA.

После представления зрители долго аплодировали актерам, выражая благодарность за их талант и работу. Театр «Куклы и Люди» находится по адресу: Лобненский бульвар, 9А.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Лобня Спектакль
19 ноября 2024, 13:55
Регистрация на лыжную серию Topski Family открылась в Подмосковье
фото: Topski Family
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Первый этап лыжной серии Topski Family — турнира для всей семьи, проходящего под патронатом олимпийского призера Александра Панжинского, стартует в Одинцове 22 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Любой желающий, независимо от возраста и уровня подготовки, может стать участником соревнований. Лыжные гонки будут проходить в 16 возрастных категориях на дистанциях от 600 метров до десяти километров. Дополнительно пройдет семейный зачет и впервые - семейная эстафета на три этапа по 600 метров: папы стартуют первыми, следом мамы, а дети финишируют.

Для организаций проведут корпоративную эстафету на 4 этапа по 600 метров. Важное условие - участие хотя бы одной женщины.

Турнир начнется с разминки с Панжинским и шествия барабанщиков. Первыми на дистанцию выйдут малыши. Каждый лыжник на финише получит памятную медаль, горячие напитки и украшение на елку, а победители - кубки и призы от спонсоров. Помимо этого, участников ждет развлекательная программа и лотерея. Зарегистрироваться на гонку можно по ссылке.

Спортсмены
19 ноября 2024, 13:16
Борцы из Подольска стали призерами Первенства мира по универсальному бою
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Борцы из Подольска Юрий Глущенко и Артем Панарин завоевали две бронзовые медали на Первенстве мира по универсальному бою. Соревнования проходили в Домодедове с 12 по 17 ноября на стадионе «Авангард».

В Первенстве приняли участие более 700 спортсменов и 19 стран, в том числе из Алжира, Беларуси, Израиля, Индии, Казахстана, Монголии, Молдовы, России, Сирии, Таджикистана и других.

Юрий Глущенко занял третье место среди спортсменов 16-17 лет в весовой категории 80 килограммов, а Артем Панарин - среди борцов 16-17 лет в категории 75 килограммов. Они занимаются в спортивном клубе «Скорпион» при Ассоциации спортсменов и спортивных клубов микрорайона Кузнечики.

Отметим, универсальный бой считается зрелищным, включает в себя преодоление полосы препятствий и поединки на ринге.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск
19 ноября 2024, 13:16
Комлесхоз Подмосковья рассказал о прохождении пожароопасного сезона
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Пожароопасный сезон завершился в Подмосковье 15 ноября. С апреля в лесах выявили и потушили свыше 190 возгораний. Пик пришелся на сентябрь, в этот месяц специалисты ликвидировали 134 пожара.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, в этом году камеры выявили 70 лесных пожаров, жители сообщили еще о 63 и 65 обнаружили инспекторы в ходе рейдов.

«В этом году пик горимости пришелся на сентябрь. Только за первый месяц осени из-за повышенной температуры и длительного отсутствия осадков - на землях лесного фонда возникло и было ликвидировано 134 возгорания на общей площади 64,10 гектара», - рассказал председатель комитета.

К тушению пожаров в этом сезоне привлекли свыше 2,6 тысячи человек и 1,3 тысячи спецмашин.

Подольск
19 ноября 2024, 13:15
Турнир по дзюдо памяти Вячеслава Сахнова пройдет в Лобне 23 ноября
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Во Дворце спорта «Лобня» состоится традиционный турнир «Мемориал Вячеслава Сахнова». Соревнования начнутся 23 ноября.

Турнир посвящен памяти сотрудников силовых структур, погибших при исполнении служебного долга. Его проводит клуб дзюдо «БрандКом-Мастер», а для Лобни это уже одиннадцатые по счету соревнования.

Состязания пройдут по адресу: улица Ленина, дом шестьдесят пять. Турнир назван в честь Вячеслава Ивановича Сахнова - героя, отдавшего жизнь при выполнении боевой задачи.

Сахнов родился четвертого ноября 1968 года в поселке Красная Поляна. В 2008 году он участвовал в операции по предотвращению захвата школы в Дербенте. Благодаря его действиям, спецподразделение смогло перегруппироваться и выполнить задачу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня

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