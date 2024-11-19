Специальный показ японского спектакля прошел в Лобне

Зрители увидели несколько историй: «Певец с оторванными ушами», «Морской рак и ворон» и «Наппэрапон». Эти легенды сплетаются в загадочное повествование, которое держит внимание до самого финала. Автор спектакля Сергей Тараканов - известный художник и режиссер, член Союза театральных деятелей и международной ассоциации UNIMA.

После представления зрители долго аплодировали актерам, выражая благодарность за их талант и работу. Театр «Куклы и Люди» находится по адресу: Лобненский бульвар, 9А.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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