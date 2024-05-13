Специальный маршрут запустят до Новского кладбища в Балашихе

Читайте нас в:

Специально несколько автобусов на временный маршрут добавят в день массового посещения кладбищ 14 мая. Транспорт будет передвигаться по схеме и расписанию маршрута № 31 «Балашиха-2 - кладбище „Новское“.

Автобусы будут ходить с 9:15 до 16:15 часов. Расписание от остановки «улица Объединения»: 09:05, 10:05, 11:25, 12:10, 13:40, 14:30. От остановки «Кладбище»: 10:20, 11:05, 12:30, 13:20, 14:45, 15:35.

Дополнительную информацию о работе специального маршрута можно уточнить в отделе транспорта и связи управления экологии, транспорта, дорог и связи администрации городского округа Балашиха по телефону 8 (495) 524-14-37.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье увеличило финансирование ремонта автобусов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».