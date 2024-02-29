29 февраля 2024, 18:36

Специальные сферические зеркала установят на семи улицах Ногинска с тупиковыми проездами

пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
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Региональный оператор по обращению с ТКО «Хартия» в Ногинском кластере Подмосковья принял участие в выездном совещании. Мероприятие провели по поручению Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области в Ногинске.

Поводом для его проведения стала ситуация с тупиковыми проездами на семи улицах Ногинска, поскольку водителям регионального оператора сложно маневрировать на крупногабаритной технике при сборе и транспортировке твердых коммунальных отходов.

В совещании приняли участие представители администрации, ГИБДД, а также специалисты ГУСТ. От «Хартии» на мероприятии присутствовала начальник отдела контроля деятельности филиала «Подмосковный» Евгения Серова.

По итогам совещания принято решение об установке специальных сферических зеркал на сложных участках тупиковых проездов. Это позволит водителям крупногабаритной техники лучше ориентироваться при маневрировании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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ЖКХ Мусор
29 февраля 2024, 19:06
Специалисты «Мособлпожспаса» провели уроки безопасности для детей и подростков
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Сотрудники 206-й, 215-й и 248-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» провели тренировочные эвакуации и уроки безопасности в дошкольных учреждениях «Аист», «Журавлик», «Земляничка», «Мишутка», «Ласточка». Кроме того, занятия прошли в Дмитровском техникуме, Запрудненской гимназии и Новоникольской школе в период с 26 по 29 февраля.

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин отметил, что подобные занятия не только помогают проверить работоспособность системы оповещения о пожаре, но и позволяют персоналу учебных заведений отработать действия при эвакуации детей в случае пожара или иных нештатных обстоятельствах.

Специалисты противопожарной службы провели уроки безопасности с детьми, обращая особое внимание на дошкольный и школьный возраст, когда формируются основные навыки безопасного поведения.

«Огнеборцы напомнили маленьким местным жителям, что не стоит баловаться со спичками и зажигалками, пользоваться сломанными или самодельными электроприборами и прятаться от огня под кроватью или в шкафу», - указал Игорь Сорокин.

Кроме того, пожарные раздали детям информативные листовки с полезной информацией и контактами экстренных служб для закрепления знаний. Все участники уроков безопасности проявили особый интерес к занятиям и поблагодарили огнеборцев за их труд.

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ЖКХ Мусор
29 февраля 2024, 18:19
Новую систему оплаты проезда протестируют в городском округе Химки
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Химках испытывают новую систему оплаты проезда в общественном транспорте через геолокацию. Эксперимент проводится на автобусном маршруте № 436.

Теперь пассажиры могут воспользоваться приложением «Транспорт Подмосковья» для оплаты проезда, активировав Bluetooth на своих устройствах. Приложение автоматически вычислит стоимость поездки и выдаст электронный билет после оплаты, который можно будет показать при проверке. Эта инновация направлена на ускорение посадки в транспорт и повышение комфортности.

«Внедрение современных технологий в сферу пассажироперевозок позволяет не только экономить время людей при посадке в автобус, но и повышает эффективность работы транспортной системы в целом. Тестирование оплаты проезда по геолокации - это важный шаг в развитии транспортной инфраструктуры Химок и всего Подмосковья. Мы надеемся, что данный метод оплаты будет успешно внедрен и в других муниципалитетах региона», - рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Для получения дополнительной информации или при возникновении вопросов следует обращаться по номеру горячей линии Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры: 8 (495) 228-19-19 или по номеру круглосуточной единой службы поддержки пассажиров «Мострансавто»: 8 (800) 700-31-13.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Химки Автобусы
29 февраля 2024, 17:53
Отказов в выдаче разрешений на строительство в Подмосковье стало на 50% меньше за год
Медиасток.рф
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Количество отказов в выдаче разрешений на строительство сократилось в Подмосковье с 70% до 20% по итогам января и февраля. С начала года документ запросили тысячу раз. Отказано было в 205 случаях.

Как рассказали в подмосковном стройнадзоре, количество отказов снизилось благодаря работе Центра содействия строительству.

По словам главы ведомства Артура Гарибяна, раньше сотрудники учреждения только давали инструкции, а теперь перешли к полному сопровождению проектов.

«Наша задача - максимально упростить все процессы для бизнеса, а где-то и подстраховать от возможного получения отказов в выдаче разрешений из-за технических ошибок», - сказал он.

Министр добавил, что благодаря изменению принципов работы ведомства объем строительства нежилых объектов вырос. Так, с начала года ЦСС выдало 376 разрешений на строительство объектов общей площадью 1,5 миллиона квадратных метров. Это в 2,5 раза больше показателей прошлого года.

Кроме того, с начала года в Подмосковье ввели в эксплуатацию 153 нежилых объекта, что в 1,4 раза больше, чем за такой же период прошлого года.

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Строительство Работа
29 февраля 2024, 17:46
Глава городского округа Лобня Анна Кротова провела первый личный прием жителей
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Первый личный прием жителей провела глава городского округа Лобня Анна Кратова. Вместе заместителями она рассмотрела вопросы граждан.

Главной темой стал вопрос смены управляющей компании. Его могут принять жители на общем собрании собственников.

«Со стороны администрации мы можем обеспечить, чтобы запрос на смену управляющей компании был рассмотрен надзорными органами в соответствии с законом», - отметила в своем Telegram-канале Анна Владимировна.

Отметим, что на прием к главе могут записаться все желающие. Сведения о том, как осуществляется запись, доступны по телефону 7 (925) 114-90-34 в будние дни.

Ранее Анна Кротова доложила губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву о планах по развитию Лобни в 2024 году.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Первый личный прием жителей провела глава городского округа Лобня Анна Кротова. Вместе заместителями она рассмотрела вопросы граждан.

Лобня

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