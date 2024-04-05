Специальные пикниковые зоны оборудуют в лесах Подмосковья

По словам председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Евгения Агулова, в первую очередь речь идет о локациях, где происходило больше всего пожаров за последние три года и где возгорания случались в пятикилометровой зоне от городов, вблизи водоемов, то есть в местах традиционного массового отдыха граждан.

Отмечается, что каждый житель Подмосковья может отдать свой голос только за один лесной участок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по индексу качества городской среды за 2023 год.

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