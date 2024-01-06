06 января 2024, 21:29

Специалисты «Водоканала» устранили два засора в Щелкове

Unsplash
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Специалисты «Водоканала» провели осмотр и анализ системы водоотведения по адресу Беляева, 2а, в городе Щелково. Они обнаружили выброшенные тряпки и устранили засор.

Для этого пришлось применить специальное оборудование - илос, который успешно устранил засор и восстановил нормальную работу канализации.

Еще один технологический сбой в системе водоотведения произошел у дома № 43 на улице Беляева. Там был обнаружен крупный бытовой мусор.

Специалисты «Водоканала» призывают жителей Московской области быть более ответственными и внимательными к тому, что выбрасывается в систему водоотведения. Это поможет избежать неприятных инцидентов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Основные задачи - обеспечить прозрачность и качество выполнения работ.

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ЖКХ Щелково Мусор
06 января 2024, 21:40
Тепло вернулось в 45 многоквартирных домов Подольска
Unsplash
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Специалисты локализовали ряд аварий на магистралях и обследовали трубопроводы. Благодаря их усилиям тепло подано в 45 многоквартирных домов, сообщил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Он подчеркнул, что сейчас идет запуск прогрева систем тепловыми пушками там, где это необходимо. Кроме того, продолжается заполнение системы на магистральных теплоносителях для последующей подачи отопления в многоквартирные дома.

В настоящее время специалисты запускают тепло на улице Заводской, дом № 6; Заводская, № 4а; Симферопольская, № 5; Проспект 50 лет Октября, № 7/7.

Глава Подольска добавил, что будет сообщать о результатах пуска тепла в режиме реального времени.

Сообщить о проблеме можно по телефонам: 8(936)555-91-44, 8(999)554-20-84. Кроме того, если вам требуется радиатор, следуеет обратить по номерам: 8-936-555-94-38; 8-936-555-71-78; 8-936-555-22-50.

Ранее работу котельной «КСПЗ» стабилизировали в Подольске.

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Подольск Отопление
06 января 2024, 21:25
Энергетики Химок оперативно устранили все аварии в городском округе
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Тепло поступает во все дома городского округа Химки, но из-за изношенности сетей параметры в ряде квартир сильно занижены. Об этом заявил глава муниципалитета Дмитрий Волошин.

Он подчеркнул, что каждый дом хорошо известен, потому что в каждый из них приходила группа от администрации, «Мосэнерго» и управляющих компаний, которые проверяли температуру в квартирах. Волошин подчеркнул, что такая работа идет в ежедневном режиме.

«Работу продолжим до апреля все будут находится на линии, чтобы параметры не падали. Да, где-то есть занижение, но такого, чтобы у нас дома не подавали тепло в Химках нет.», - подчеркнул он.

Волошин добавил, что городской округ подготовился к холодной зиме и принял все меры, чтобы аварии устранялись в оперативном режиме.

«На Юбилейном проспекте у нас вчера утром в одном из домов была авария, лопнули 14 батарей. Но к концу дня уже все заменили», - подчеркнул он.

О прорыве батарей в подъезде дома на Юбилейном проспекте в городском округе Химки стало известно в минувшую пятницу, 5 января. После аварии более 100 квартир остались без тепла. Прибывшие на место аварийные службы устранили аварию к 23:00. Для того, чтобы не допустить повторения бригада «Мосэнерго» отрегулировала параметры на центральном тепловом пункте.

Химки Отопление Коммунальные аварии
06 января 2024, 20:44
Специалисты стабилизировали ситуацию с электроснабжением на юге Подмосковья
Unsplash
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Специалистам компании «Россети Московский регион» удалось стабилизировать ситуацию с нагрузкой на электросетевое оборудование. Они также восстановили электроснабжение в городском округе Чехов.

Энергетики выражают благодарность жителям, которые ответили на их призывы не превышать установленную договорами мощность и снизить нагрузку на электросети. Она была вызвана одновременным включением большого количества мощных отопительных и бытовых приборов.

На данный момент в Чеховском городском округе наблюдаются отдельные случаи нарушения электроснабжения из-за перегрузки электрооборудования. Специалисты компании оперативно реагируют на них. Аварийно-восстановительные работы также проводятся в нескольких населенных пунктах, включая деревни Пешково, Большое Петровское, Костомарово, Венюково, Бавыкино, Алферово и ТСН «Земляничное».

Вчера вечером и ночью удалось восстановить электроснабжение в населенных пунктах Чепелево, Васькино, Дурниха, Молоди, Дубна, Хлевино, Алачково и Новый Быт.

Кроме того, «Россети Московский регион» оказывают помощь в восстановлении электроснабжения на абонентских участках линий. Всего в работах по восстановлению электроснабжения задействованы 32 бригады, включающие 85 специалистов, а также 33 единицы специализированной техники и 49 резервных источников электроэнергии.

6 января ожидается небольшое повышение температуры до минус 16 градусов, однако в следующие два праздничных дня снова придут сильные морозы. Энергетики напоминают, что бытовые потребители относятся к третьей категории надежности, которая предполагает отключение электроснабжения на срок до 24 часов в случае возникновения аварийных ситуаций и проведения работ.

Чтобы предотвратить повреждение электрооборудования из-за перегрузок, следует соблюдать установленные договором мощности технологического присоединения. При возможности рекомендуется обеспечить запасные источники электроснабжения, такие как генераторы.

Обо всех проблемах с электроснабжением можно сообщить по телефону «Светлой линии»: 8-800-220-0-220.

Ране сообщалось, что возросшую нагрузку на электросети Солнечногорска помогут снизить 18 передвижных электростанций.

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Электричество
06 января 2024, 20:30
Подачу тепла в дома Красногорска возобновят в течение часа
РИА «Новости»
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Отопление и горячая вода в дома жителей городского округа Красногорск вернутся в течение часа. Рабочие уже устранили утечку теплоносителя, сейчас идет подача воды в котлы. Об этом заявил глава округа Дмитрий Волков.

Он пояснил, что прорыв произошел на улице Кирова. Из-за снижения давления котлы потухли. Сейчас место утечки заделали и начали подачу воды для возвращения к нормальным показателям.

«В ближайшее время, думаю, максимум час будут котлы зажигаться с учетом того, что давление поднимаем. И тепло, соответственно, будет поступать», - заявил Волков.

Глава городского округа Красногорск добавил, что температура в системе не опускалась до предельных значений благодаря работе насосов. Он подчеркнул, что самое сложное в работе - оперативно найти место прорыва, потому что в дальнейшем ситуация может оказаться серьезной. В этот раз специалисты сработали оперативно и быстро ликвидировали последствия аварии.

Глава округа добавил, что держит ситуацию в округе на личном контроле.

На отопление и отсутствие горячей воды пожаловались жители домов на улицах Ленина, Карбышева, Кирова, Братьев Горожанкиных, Успенской и Парковой. Специалисты сработали максимально оперативно чтобы вернуть жителям тепло.

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Красногорск Коммунальные аварии

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