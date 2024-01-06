Специалисты «Водоканала» устранили два засора в Щелкове

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Для этого пришлось применить специальное оборудование - илос, который успешно устранил засор и восстановил нормальную работу канализации.

Еще один технологический сбой в системе водоотведения произошел у дома № 43 на улице Беляева. Там был обнаружен крупный бытовой мусор.

Специалисты «Водоканала» призывают жителей Московской области быть более ответственными и внимательными к тому, что выбрасывается в систему водоотведения. Это поможет избежать неприятных инцидентов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе. Основные задачи - обеспечить прозрачность и качество выполнения работ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».