Специалисты технадзора осмотрели объекты капремонта Подмосковья 16 тысяч раз в этом году

Они осмотрели 39 объектов министерства, 43 объекта здравоохранения и еще 38 образовательных учреждения. Работы выполнили в рамках проектов «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли по обращению с отходами», «Здравоохранение Подмосковья» и «Образование Подмосковья».

Больше всего объектов, где уже доделали капремонт, стал Воскресенск, на втором месте оказалась Руза, далее - Солнечногорск, Истра и Коломна.

«ГБУ МО „УТНКР“ решает основные задачи в рамках важнейших программ Московской области. В обязательном порядке принимает участие в комиссионных приемках работ, осуществляет строительный контроль на объектах, капитальный ремонт которых выполняют региональные министерства и ведомства», - уточнили в министерстве.

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