Специалисты «Россетей» Подмосковья расчистят трассы ключевых магистральных ЛЭП

В настоящее время специалисты работают на линиях, которые обеспечивают энергией московскую электросистему от Конаковской ГРЭС. В течение 2024 года планируется провести очистку от растительности участков в охранных зонах основных линий электропередачи площадью свыше 3,1 гектара на территории Подмосковья.

Кроме того, планируется вырубить более двух тысяч деревьев, которые могут представлять угрозу для линий электропередачи. Основное внимание специалисты уделят линиям напряжением 220 кВ, обеспечивающим энергией Наро-Фоминский и Одинцовский городские округа Московской области, а также линиям напряжением 500 кВ «Белый Раст - Западная» и «Белый Раст - Бескудниково».

Большая часть линий электропередачи в Московской области проходит через лесные массивы. Наличие высокой растительности на трассах ЛЭП, особенно вблизи или под проводами, создает риск для нормальной работы энергосистемы. Поэтому очистка охранных зон линий является одним из основных мероприятий, проводимых ежегодно ПАО «Россети» в рамках ремонтной кампании.

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