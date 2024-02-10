10 февраля 2024, 21:01

Специалисты пушкинской администрации приняли жителей поселка Ивантеевка в рамках выездной встречи

Unsplash
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Жители поселка Ивантеевка обратились с вопросами к местной власти в рамках выездной администрации. Диалог с жителями и решение вопросов граждан — приоритетный вектор работы администрации городского округа Пушкинский.

Глава городского округа Максим Красноцветов поблагодарил жителей, что уделили время и поделились важными для округа вопросами. Всего встречу посетило 36 человек. Все обращения приняты в работу.

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Глава округа и представители профильных комитетов рассмотрели обращения жителей. Жителей интересовали вопросы ЖКХ и качества содержания придомовых территорий. Также важны вопросы транспортной доступности, медицины, образования и переселения из ветхого жилья.

«Сегодня очень много жителей пришли по вопросу реновации. Когда, в какие сроки их дома планируют расселить. Жители уже видят то, что первые площадки у нас огорожены забором. Начались подготовительные работы. И жителей волнует вопрос, когда же первые дома введутся в эксплуатацию», - рассказала заместитель главы администрации городского округа Пушкинский Мария Пивень.

Благоустройство ЖКХ Пушкино
10 февраля 2024, 20:31
Подмосковье заключило соглашение с «Городскими реновациями» на выставке «Россия»
Автор фото - Дмитрий Белицкий
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Московская область и Общероссийская общественная организация «Городские реновации» договорились о партнерстве. Стороны подписали соглашение в рамках международной выставки «Россия» на ВДНХ, где 10 февраля проходил «Форум национальных достижений: молодежная политика».

По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, главная цель подписанного соглашения - это совместная работа по поддержке молодежи, их инициатив в сфере создания комфортной городской среды, помощь в организации занятости и досуга молодых людей.

«В этом году мы бы хотели сделать упор на работу со студенчеством, с молодыми учеными, а также ребятами, которые профессионально занимаются развитием общественных пространств и городских территорий. Именно поэтому сегодня для нас было особенно важно подписать соглашение с общероссийской организацией „Городские реновации“», - заявила Швелидзе.

Она отметила, что Подмосковье - очень удобный и комфортный регион для молодых людей. В области создается множество образовательных кластеров, где молодежь может найти себе дело по душе: от физики и IT до работы в гуманитарных областях.

Для гостей выставки организаторы стенда Московской области подготовили очень интересную и насыщенную программу.

Популярный певец и блогер Влад Кобяков рассказал гостям о том, как проходит акция по сбору помощи для жителей Донбасса «Доброе дело». Этой идеей загорелись школьники Подмосковья, а поддержал акцию губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я очень рад, что в День молодежной политики меня пригласили выступить на стенде Московской области, потому что мы очень много работаем с молодежью - проводим концерты по всей стране. И здорово, что молодые ребята проявляют интерес к таким выставкам», - рассказал Кобяков.

Он добавил, что из Московской области уже отправили 134 фуры с гуманитарной помощью - это результат, которым можно гордиться.

Директор Общероссийской общественной организацией «Городские реновации» Олег Зоря выразил надежду, что подписанное сегодня соглашение даст молодым людям импульс для развития и благоустройства родного региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья представлен весь колорит региона.

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Выставки ВДНХ Выставка-форум «Россия»
10 февраля 2024, 20:13
Глава Коломны Александр Гречищев обсудил развитие деревень округа с местными старостами
Телеканал «360»
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В рамках регулярного диалога с жителями городского округа Коломна, глава Александр Гречищев встретился со старостами деревень. На встрече обсудили насущные проблемы и перспективы развития сельских территорий.

Одним из ярких примеров успешной работы местных сообществ стала история Венеры Порядиной, которая после переезда из Москвы в деревню Новоселки во время пандемии, была выбрана старостой. Благодаря ее инициативам и поддержке администрации, к деревне была проложена подъездная дорога, что сделало участки в Новоселках чрезвычайно популярными среди покупателей.

На встрече также обсуждались планы по обустройству детской площадки в Новоселках. По словам Александра Гречищева, уже в этом году дети смогут наслаждаться играми в современном игровом городке.

Особое внимание было уделено вопросу газификации деревень. Глава округа поделился радостной новостью: к Новоселкам газ придет не в 2028 году, как планировалось, а значительно раньше. Это стало возможным благодаря активной работе администрации и поддержке региональных и федеральных программ.

Формат живого общения со старостами позволяет оперативно реагировать на запросы и потребности жителей сельской местности, что способствует более эффективному решению проблем и улучшению качества жизни в деревнях округа. Встречи такого формата подтверждают стремление администрации к открытому и конструктивному диалогу с гражданами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что свыше четырех тысяч многоквартирных домов капитально отремонтируют в Подмосковье в 2024 году.

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Коломна Газ Дороги
10 февраля 2024, 20:09
Больница в Коломне получила новый аппарат для дробления камней в почках
Unsplash
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В Коломенской больнице внедряют новейшие технологии для лечения пациентов. В рамках национального проекта «Здравоохранение» в урологическое отделение Коломенской больницы поступил современный аппарат для дробления камней в почках — литотриптер.

Новое оборудование позволяет проводить процедуру удаления камней без хирургического вмешательства, что значительно упрощает процесс лечения и сокращает период восстановления пациентов.

Благодаря использованию ударно-волновой терапии, литотриптер разрушает камни в почках до мелких частиц, которые затем естественным образом выводятся из организма. Процедура проходит безболезненно и не требует разрезов или проколов, что делает ее более предпочтительной для пациентов.

Поступление этого аппарата стало частью крупного обновления медицинского оборудования в Коломенской больнице. В 2023 году, благодаря национальному проекту, медучреждение получило более 4500 единиц современного оборудования на общую сумму почти 900 миллионов рублей. В больницу были доставлены эндоскопический комплекс, стационарный и передвижной рентген, флюорограф и маммограф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье ведет активную работу по развитию здравоохранения. В области ремонтируют старые и строят новые поликлиники, реализуют программы поддержки врачей и закупают новую технику.

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Коломна Здравоохранение Больницы Врачи
10 февраля 2024, 19:58
Меры поддержки бизнеса обсудили с предпринимателями Подмосковья в усадьбе Гребнево
Unsplash
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Представители бизнеса из Щелкова, Фрязина и Лосино-Петровского обсудили Федеральные и региональные меры поддержки и будущее развитие предпринимательства в усадьбе Гребнево. В прошлом году Подмосковье стало пилотным регионом по внедрению системы обратной связи с инвесторами ЦУР «Бизнес».

За год центр управления развития «Бизнес» обработал более 10 тысяч обращений предпринимателей. В 10 раз уменьшилось количество проверок бизнеса по линии МЧС, число проверок налоговой службы сократилось в 3 раза.

«Для многих из вас главный запрос - не столько меры поддержки, но главное - условия ведения бизнеса чтобы вам не мешали заниматься своим делом», - сказал заместитель министра инвестиций промышленности и науки Московской области Анатолий Мальцан.

Владелец усадьбы Гребнево, предприниматель Андрей Ковалев предложил всем бизнесменам следовать его примеру - переводить свои предприятия под юрисдикцию местных муниципалитетов. Эти налоги в дальнейшем платить в свои родные города и округа.

Среди предпринимателей провели анонимный опрос, как они оценивают уровень поддержки, информированности, давление на бизнес. По итогам более 90% представителей крупного бизнеса считают, что уровень поддержки достаточен.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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Бизнес Щелково

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