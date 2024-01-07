Специалисты проверят все дома микрорайона Выстрел на наличие проблем с отоплением

Накануне на котельной «Выстрел» установили новый теплообменник и ввели в эксплуатацию еще один котел, который сейчас набирает обороты. Это видно по температуре выхода с котельной, которая почти достигла 70 градусов.

Кроме того, продолжает расти температура горячей воды - уже почти 55 градусов. Сотрудники управляющих компаний проводят развоздушивание систем в домах.

«Уважаемые жители, прошу вашего понимания. Нам сейчас важно не просадить систему, УК каждый раз синхронизирует свои действия с котельной, идут дом за домом - сегодня во все дома микрорайона зайдут специалисты», - сообщил Константин Михальков.

Он подчеркнул, что специалисты продолжают мониторить трассы на предмет возможных утечек, чтобы ничто не могло нарушить стабильность системы.

«По дому № 53, корпусам № 1, 2, 3, 4. Промывку теплообменника пришлось вынужденно перенести на завтра, потому что сейчас на улице -24 градуса, необходимо полностью останавливать подачу теплоносителя на дома: есть риск заморозить систему не только этих домов, но и всего микрорайона, а этого допустить ни в коем случае нельзя», - указал Константин Михальков.

Михальков добавил, что уже завтра синоптики обещают потепление, что позволит проводить работы более безопасно. Ситуация находится под контролем.

Ранее сообщалось, что температура на котельной «Выстрел» в Солнечногорске пошла вверх.

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