Специалисты подмосковного онкодиспансера посетили конференцию в Москве

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Заведующая отделением противоопухолевой лекарственной терапии № 9 Анна Василевская отметила, что на конференции обсуждались результаты исследований по эффективности и переносимости лекарств при терапии раннего рака молочной железы, эффективности иммунотерапии после комбинированного лечения химиотерапией и радиотерапией.

«Также разобрали клинические случаи и современные подходы к лечению онкологических заболеваний», - указала специалист.

В мероприятии приняли участие 30 онкологов Московской области. Они смогли обменяться опытом, согласовать новые задачи и общие направления в лечении онкологических пациентов.

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