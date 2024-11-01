01 ноября 2024, 20:21

Специалисты подмосковного онкодиспансера получили благодарности губернатора

Московский областной онкологический диспансер
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Специалисты областного онкодиспансера получили благодарности губернатора Подмосковья. Их отметили за добросовестный труд, высокий профессионализм и успехи в медицинском обслуживании жителей региона.

«Я впервые получил благодарность от имени губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, и мне очень приятно, что мою работу отметили и оценили. Такое доверие и признание придают мне уверенности в своих силах и стремлении продолжать работать на высшем уровне», - рассказал заведующий эндоскопическим отделением областного онкодиспансера Дмитрий Кирейчук.

В Московском областном онкологическом диспансере работают 800 сотрудников, из них 194 - врачи, 344 - средний медицинский персонал.

Награды Врачи Работа
01 ноября 2024, 20:27
Педагог из Коломны стала финалистом конкурса для гидов-экскурсоводов
Пресс-служба администрации г.о. Коломна
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Анастасия Денисова, педагог-организатор коломенского Центра детского творчества, вышла в финал второго Всероссийского конкурса «Проводники смыслов». В полуфинале, который прошел в Рязани, она соревновалась с сотнями специалистов со всей страны, представив рассказ для детей о Коломенском кремле.

Конкурс «Проводники смыслов» направлен на профессиональное развитие гидов и экскурсоводов. Участники работали над экскурсионными картами и соревновались в пяти номинациях. Из ста участников полуфинала в финал прошли лишь двадцать пять. Заключительные испытания запланированы на декабрь в образовательном центре «Сенеж», который является частью президентской платформы «Россия - страна возможностей».

В финале будут определены победители в различных номинациях, а четыреста лучших экскурсионных карт войдут в туристические маршруты для молодежи от программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие». Конкурс уже объединил двенадцать тысяч участников, включая гидов, педагогов и студентов, и способствует продвижению туристического потенциала российских регионов.

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Коломна конкурсы Образование
01 ноября 2024, 19:58
Команды учеников из Одинцова сыграют в Единой школьной лиге Подмосковья
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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В Единой школьной лиге Подмосковья сыграют 29 команд из Одинцова. Всего в соревнованиях примут участие ученики из 11 городских округов региона.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, 17 команд распределили по четырем группам - А, Б, В и Г.

Участникам предстоит сразиться в четырех видах спорта - в футболе, баскетболе, волейболе и шахматах.

Состязание пройдут в два этапа: муниципальный - с ноября этого года по апрель следующего и региональный, на котором определят победителей и призеров. Он состоится в апреле 2025 года.

Турнир пройдет в соответствии с целями Федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография». Проект Единой школьной лиги инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Баскетбол Футбол Школьники
01 ноября 2024, 19:24
Итоги работы молодежного парламента подвели в Мытищах
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Участники парламента добрых дел проанализировали проекты за год. Активисты Мытищ обсудили эффективность работы.

Встреча руководителей секторов Парламента добрых дел в молодежном центре «Импульс» началась с торжественной ноты - награждения самых активных участников. После чего, собравшиеся обсудили результаты завершенных проектов, самые интересные инициативы и повышение эффективности своей деятельности.

Особое внимание уделили проектам на следующий год, составили предварительный план мероприятий. Встреча, по мнению участников, прошла с максимальной пользой - все присутствующие делились идеями, предлагали решения поставленных задач и креативили, ведь работа Парламента добрых дел - это значительный вклад в жизнь молодежи городского округа Мытищи.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Молодежь Работа Молодежный
01 ноября 2024, 19:24
Викторина для школьников ко Дню добровольца прошла в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Городской округ Химки сал площадкой для десятков мероприятий, посвященных Дню добровольца Московской области. Например, в школе «Лига первых» провели интеллектуальную игру «Быть волонтером — это здорово!»

Праздничное мероприятие провели и в аэрокосмическом лицее. Гостям праздника рассказали о деятельности волонтеров и их вкладе в жизнь общества.

«Волонтеры - это поистине великодушные люди и настоящие патриоты нашей страны. Они трудятся на благо Родины и безвозмездно помогают тем, кто в этом особенно нуждается. Всех причастных поздравляю с праздником! Спасибо за ваш вклад для нашей Отчизны!» - подчеркнула муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Большую часть мероприятий ко Дню волонтера провели в рамках масштабного проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Он направлен на формирование интереса к истории страны.

«День волонтера Подмосковья занимает особое место в календаре памятных дат региона. Этот праздник был учрежден еще в 2017 году по совместной инициативе Мособлдумы, „Молодой Гвардии Единой России“ и профильного Комитета по делам молодежи и спорта. В этот день мы благодарим всех, кто бескорыстно помогает людям!» - муниципальный депутат Галина Болотова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Волонтеры

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