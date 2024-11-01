Специалисты подмосковного онкодиспансера получили благодарности губернатора

«Я впервые получил благодарность от имени губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, и мне очень приятно, что мою работу отметили и оценили. Такое доверие и признание придают мне уверенности в своих силах и стремлении продолжать работать на высшем уровне», - рассказал заведующий эндоскопическим отделением областного онкодиспансера Дмитрий Кирейчук.

В Московском областном онкологическом диспансере работают 800 сотрудников, из них 194 - врачи, 344 - средний медицинский персонал.