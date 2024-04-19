Специалисты Подмосковного Центра мемориальных услуг провели 12 тысяч консультаций в 1 квартале 2024 года
Специалисты Центра мемориальный услуг проконсультировали по вопросам погребения более 12 тысяч жителей Подмосковья за первый квартал 2024 года. Чаще всего люди звонили на горячую линию, чтобы узнать об организации похорон и оформлении документов на захоронение.
По словам директора ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» Николая Казакова, результаты опросов показали, что люди остаются довольными качеством оказанной помощи в центре.
«Похоронная отрасль - одна из тех, в которой соблюдение морально-этических норм является обязательным условием для проведения любого типа работ. Сотрудники нашего учреждения, прежде всего, ориентированы на построение доверительного, открытого общения с теми, кто обратился к нам за помощью», - рассказал Казаков.
Также сотрудники Центра провели 547 консультаций во время выездных мероприятий в отделениях МФЦ Московской области.
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