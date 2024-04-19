19 апреля 2024, 21:27

Специалисты Подмосковного Центра мемориальных услуг провели 12 тысяч консультаций в 1 квартале 2024 года

Главное управление региональной безопасности Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Специалисты Центра мемориальный услуг проконсультировали по вопросам погребения более 12 тысяч жителей Подмосковья за первый квартал 2024 года. Чаще всего люди звонили на горячую линию, чтобы узнать об организации похорон и оформлении документов на захоронение.

По словам директора ГБУ МО «Центр мемориальных услуг» Николая Казакова, результаты опросов показали, что люди остаются довольными качеством оказанной помощи в центре.

«Похоронная отрасль - одна из тех, в которой соблюдение морально-этических норм является обязательным условием для проведения любого типа работ. Сотрудники нашего учреждения, прежде всего, ориентированы на построение доверительного, открытого общения с теми, кто обратился к нам за помощью», - рассказал Казаков.

Также сотрудники Центра провели 547 консультаций во время выездных мероприятий в отделениях МФЦ Московской области.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Опросы Работа МФЦ
19 апреля 2024, 21:49
Церемония вручения паспортов школьникам прошла в Лобне
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
В Лобне состоялась очередная торжественная церемония вручения первых паспортов. Еще девять ребят получили первый документ из рук главы муниципалитета Анны Кротовой.

Анна Владимировна отметила в своем Telegram-канале , что очень рада, что смогла лично поздравить школьников с этим праздничным событием.

«Поздравляю всех ребят, которые сегодня официально получили очень важный документ - паспорт гражданина Российской Федерации. У вас впереди целая жизнь, желаю вам успеха и счастья! Не забывайте, что в вашем родном городе вас всегда ждут и любят», - отметила глава.

В городском округе, по достижению 14 лет, каждому предлагают на выбор получить паспорт в МФЦ или отметить этот день более торжественно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе началась запись детей в первые классы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Паспорта Лобня Школьники
19 апреля 2024, 21:47
Семинар по юрпомощи участникам СВО прошел в Подмосковье
Читайте нас в: Google Новости
Семинар по вопросам оказания бесплатной юридической помощи участникам СВО провели в подмосковном реабилитационном центре «Ясенки». В мероприятии приняли участие представители регионального аппарата Уполномоченного по правам человека, правового управления губернатора Подмосковья, адвокаты и нотариусы Московской области и другие представители организаций и ведомств.

По словам руководителя филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Московской области Ольги Ермаковой, в фонд обращаются военнослужащие СВО за положенными выплатами.

«Очень приятно, что в ходе бурного обсуждения вопросов, с которыми к нам обращаются участники и ветераны СВО, семьи погибших, были найдены пути решения. Ребята приходят к нам за помощью в получении выплат, статуса ветерана боевых действий, в установлении военной травмы», - рассказала Ермакова.

Специалисты Адвокатской палаты и Ассоциации юристов России по Московской области, которые работают в 26 центрах городских округов региона, приняли уже более 350 обращений от военнослужащих СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выплаты в России Ветераны Семья Военные
19 апреля 2024, 21:34
Родители учеников проверили еду в школьных столовых в Истре
Читайте нас в: Google Новости
В городском округе Истра, во всех образовательных учреждениях и дошкольных отделениях, продолжается проект «Родительский контроль». Он предоставляет родителям возможность оценить качество и разнообразие блюд школьного меню.

Недавно акция прошла в детской школе искусств. В ней приняли участие родители детей с ограниченными возможностями здоровья. Они остались довольны качеством блюд и чистотой в обеденном зале.

Стоит отметить, что все предложения, пожелания и замечания родителям предлагают оставить в специальном журнале. Принять участие в проекте может каждый желающий, уточнить все организационные моменты по участию в «Родительском контроле» можно в своей школе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Еда Истра
19 апреля 2024, 21:34
Детский сад № 46 в поселке Глебовский отремонтируют к июлю
Читайте нас в: Google Новости
Детский сад построили в 1987 году и требует серьезной перезагрузки. О проблеме жители говорили на «выездных администрациях» прошлого года. Вопрос был взят в проработку и в ходе реализации госпрограммы комплексно обновляется.

Кроме этого, за счет перепланировки внутренних помещений увеличат количество групп. Завершение капитального ремонта дошкольного учреждения запланировано на июль.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции домов культуры и школ искусств. До конца года в регионе обновят 12 таких объектов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

На данный момент практически полностью завершены демонтажные работы, специалисты меняют кровельное покрытие и делают стяжку пола. По итогу в здании полностью заменят все инженерные системы, обустроят пищеблок, утеплят фасад и проведут благоустройство территории.

Истра Детские сады Ремонтные работы

Новости по теме