Специалисты по защите труда в Подмосковье стали лучшими в России
Работники обкома получили почетные награды за труд на открытом заседании президиума Профсоюза работников здравоохранения России. Специалистов по защите труда в Подмосковье признал лучшими в стране.
На встрече также подняли вопросы по улучшению условий труда и защите прав медицинских работников.
«По результатам работы наши коллеги стали лучшими правовыми инспекторами ЦК Профсоюза за 2023 год. Это Татьяна Мочалова - заведующая отделом правовой защиты и Лариса Полхова - заведующая отделом социально-экономической защиты», - отметила председатель обкома Нина Суслонова.
По ее словам, инспекторы осуществляют правозащитную деятельность, направленную на организацию и проведение проверочных мероприятий по соблюдению работодателями норм трудового законодательства.
Руководитель организации также получила почетную грамоту за выполнение уставных целей и задач Профсоюза.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. В Подмосковье откроют десять поликлиник, 12 фельдшерско-акушерских пунктов и четыре станции скорой помощи.
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