Специалисты не выявили нарушений санитарных требований в реке Клязьме в Щелкове

Накануне в администрацию городского округа Щелково поступил запрос от экоактивистов. Они сообщили о подозрении на сброс канализационных стоков в Клязьму в городском парке культуры и отдыха. По результатам проведенной экспертизы подтверждается, что качество воды соответствует требованиям СанПин.

Кроме того, сообщается, что основную канализационно-насосную станцию вывели из эксплуатации на время проведения капитального ремонта. В настоящее время перекачкой стоков занимается временная насосная станция - она работает в штатном режиме.

Модернизация очистных сооружений, расположенных на территории Щелкова, подходит к завершению. Она началась четыре года назад. На реализацию проекта выделено более 18 миллиардов рублей.

После реконструкции очистные сооружения смогут принимать стоков больше на 25% - на перспективу роста региона. Полностью завершить работы планируется к июню 2024 года.

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