18 января 2024, 23:57

Специалисты не выявили нарушений санитарных требований в реке Клязьме в Щелкове

Егорова Надежда
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Специалисты не выявили нарушений санитарных требований после забора проб воды в реке Клязьме в Щелковском городском округе. Соответствующее исследование было проведено после жалоб.

Накануне в администрацию городского округа Щелково поступил запрос от экоактивистов. Они сообщили о подозрении на сброс канализационных стоков в Клязьму в городском парке культуры и отдыха. По результатам проведенной экспертизы подтверждается, что качество воды соответствует требованиям СанПин.

Кроме того, сообщается, что основную канализационно-насосную станцию вывели из эксплуатации на время проведения капитального ремонта. В настоящее время перекачкой стоков занимается временная насосная станция - она работает в штатном режиме.

Модернизация очистных сооружений, расположенных на территории Щелкова, подходит к завершению. Она началась четыре года назад. На реализацию проекта выделено более 18 миллиардов рублей.

После реконструкции очистные сооружения смогут принимать стоков больше на 25% - на перспективу роста региона. Полностью завершить работы планируется к июню 2024 года.

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Щелково Экология
18 января 2024, 23:24
Открытый «Урок цифры» по основам кибербезопасности провели в школе № 27 в Мытищах
Роман Яковлев
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Занятия по основам кибербезопасности провели в школе № 27 городского округа Мытищи в рамках всероссийского проекта «Урок цифры». Программа полностью построена на материалах ведущей российской IT-компании «Лаборатория Касперского».

Во время открытой лекции учащимся рассказали об основных понятиях сферы кибербезопасности. Они узнали о работе популярных вредоносных программ, с помощью которых злоумышленники обманывают людей.

Открытый «Урок цифры» провел педагог и методист по цифровизации образовательного процесса Александр Степанов. Учитель утверждает, что ребят не приходится долго уговаривать для посещения цифровых уроков.

«Здесь присутствует принцип геймификации - то есть, обучения через игру. Материалы „Лаборатории Касперского“ могут быть использованы и для уроков с первоклашками и, как в этом случае, для материалов при обучении выпускников. Современные дети считаются аборигенами цифрового мира, но все равно попадают в ловушки киберпреступников», - пояснил Александр Степанов.

Учитель добавил, что первичными и главными правилами киберзащиты являются здравый смысл и критическое мышление.

«Урок был очень полезен для меня в качестве общего развития. Я давно интересуюсь сферой высоких технологий и на продвинутом уровне изучаю несколько языков программирования», - поделился один из учеников.

Директор школы № 27 Нина Данилина отметила, что учебное заведение по праву считается одним из самых цифровых на территории Московской области.

«Детей нужно научить жить в современной среде - познакомить их с правилами безопасности. „Урок цифры“ замечательно для этого подходит», - подытожила Нина Данилина.

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Дети Школы Мытищи
18 января 2024, 22:51
Председатель Мособлдумы Брынцалов взял на контроль ситуацию с отоплением в Реутове
Ксения Казакова
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Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов принял участие во встрече с жителями Реутова в формате выездной администрации. В ходе мероприятия обсуждались вопросы отопления и уборки территорий.

Во встрече также участвовали временно исполняющий полномочия главы города Филипп Науменко, работники администрации, а также сотрудники управляющих и ресурсоснабжающих компаний.

Одной из тем для обсуждения стало отопление. Собственники квартир в домах № 3а и № 5а на Комсомольской улице жаловались на низкую температуру.

«Особенно сложной была ситуация во время сильных морозов в начале января. Сейчас она стабилизировалась. Мы видим, что стало гораздо теплее. Будем держать ситуацию на контроле», - указал Игорь Брынцалов.

Филипп Науменко подчеркнул, что сейчас в городе сформирован специальный штаб ЖКХ, который ведет мониторинг происшествий и контроль за работой аварийных бригад. Кроме того, он держит на личном контроле ситуацию с расчисткой улиц.

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Отопление Реутов Мособлдума
18 января 2024, 22:27
Врач из Сергиева Посада предостерег от употребления алкоголя перед погружением в прорубь
Дмитрий Зайчиков
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Любой человек, который собрался искупаться во время Крещения, должен заблаговременно подготовить свой организм к экстремальным температурным нагрузкам. Об этом рассказала заведующая терапевтическим отделением № 2 Сергиево-Посадской больницы, врач-терапевт, гастроэнтеролог Марина Чекалина.

По словам специалиста, существует ряд заболеваний, при наличии которых категорически не рекомендуется окунаться в прорубь. Это болезни дыхательной и сердечно-сосудистой систем, сахарный диабет и заболевания нервной системы.

«В течение года важно следить за своим здоровьем, проходить диспансеризацию. Обязательно заниматься спортом и закаляться», - отмечает медик.

Также Марина Чекалина дала пять советов тем, кто решил окунуться в купель во время Крещения. В первую очередь, обязательно нужно взять с собой термос с горячим чаем. Во-вторых, полотенце, теплую, удобную одежду и обувь без завязок и шнуровки, чтобы после выхода из воды ее можно было быстро надеть. В-третьих, категорически запрещен алкоголь - он не только не поможет согреться, но и может привести к несчастному случаю.

После возвращения домой медик рекомендует еще раз растереть мышцы полотенцем, переодеться в теплую одежду и надеть теплые носки.

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Врачи Сергиев Посад
18 января 2024, 22:01
Жителей Коломны предупредили об опасности для здоровья при купании в проруби
Марина Анисимова
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Жителей городского округа Коломна призывают быть осторожными во время Крещенских купаний, поскольку процедура может навредить здоровью. Об этом предостерег настоятель храма Рождества Христова отец Дионисий.

Он порекомендовал жителям Коломны отнестись к Крещенским купаниям с особой внимательностью.

«Поэтому тем, кто решится окунаться в прорубь, мне бы хотелось посоветовать отнестись к этому очень внимательно, потому что здесь можно получить не только благословение Божие, но и значительно навредить своему здоровью», - подытожил отец Дионисий.

Жители городского округа смогут окунуться в прорубь на шести площадках, где будут оборудованы раздевалки и пункты обогрева. Одновременно будет организовано дежурство спасателей и медиков.

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Праздник Крещения в православии отмечается в память крещения Иисуса Христа в реке Иордан святителем Иоанном Предтечей.

«Крещение Господне - это прообраз того крещения, которое сейчас установлено в церкви. Теперь каждый православный христианин, крестясь, рождается для жизни вечной», - рассказал отец Дионисий.

По традиции в день праздника и накануне представители церкви освящают воду.

«Эта вода по церковному наименованию называется Агиасмой - великой святыней, и к ней относятся очень бережно: хранят ее в течение всего года, пьют ее натощак, принимая как дар Божий», - подчеркивает настоятель.

Для многих верующих главная традиция этого праздника - купание в проруби. Для людей, далеких от религии, праздник Крещения так же ассоциируется с этим действом. Однако купание в ледяной воде не является обязательным церковным таинством.

«Надо сказать, что это совершенно не церковная традиция, традиция народная. Ни в уставе церковном, ни в канонах церкви нет никакого предписания, указания и даже упоминания о том, что нужно окунаться в проруби, - отмечает отец Дионисий.

Праздники Коломна

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