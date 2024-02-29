Специалисты «Мособлпожспаса» провели уроки безопасности для детей и подростков

Заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин отметил, что подобные занятия не только помогают проверить работоспособность системы оповещения о пожаре, но и позволяют персоналу учебных заведений отработать действия при эвакуации детей в случае пожара или иных нештатных обстоятельствах.

Специалисты противопожарной службы провели уроки безопасности с детьми, обращая особое внимание на дошкольный и школьный возраст, когда формируются основные навыки безопасного поведения.

«Огнеборцы напомнили маленьким местным жителям, что не стоит баловаться со спичками и зажигалками, пользоваться сломанными или самодельными электроприборами и прятаться от огня под кроватью или в шкафу», - указал Игорь Сорокин.

Кроме того, пожарные раздали детям информативные листовки с полезной информацией и контактами экстренных служб для закрепления знаний. Все участники уроков безопасности проявили особый интерес к занятиям и поблагодарили огнеборцев за их труд.

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