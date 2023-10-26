Специалисты «Мособлпожспаса» провели урок безопасности для шестиклассников из Рузы
Сотрудники 312-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» организовали урок безопасности для учеников шестого класса общеобразовательной школы № 3, расположенной в Рузском городском округе. Специалисты показали детям средства индивидуальной защиты и рассказали, что нужно делать в случае пожара.
Заместитель начальника подразделения Олег Возвышаев рассказал, что главной целью профилактического занятия было рассказать, как вести себя в ситуациях, представляющих опасность для жизни и здоровья.
Работники «Мособлпожспаса» рассказали школьникам, что нельзя играть со спичками, а при возникновении возгорания - прятаться под кроватью или в шкафу.
«Шестиклассники с большим интересом рассмотрели инвентарь, который принесли с собой специалисты, в том числе баллон со сжатым воздухом для дыхательных аппаратов, пожарный рукав и ствол», - поделился Олег Возвышаев.
После проведения урока школьникам напомнили телефоны экстренных служб и призвали подрастающее поколение соблюдать меры безопасности. Учащиеся высоко оценили мероприятие.
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