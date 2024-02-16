Специалисты «Мособлпожспаса» провели тренировку на избирательном участке в Чехове

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Заместитель начальника территориального управления № 13 Дмитрий Чебочкин рассказал о действиях пожарных и спасателей во время тренировки. Он отметил, что на предстоящих выборах, которые состоятся в марте, на избирательных участках ожидается большое количество людей.

«С целью отработки действий по тушению пожара и спасению людей на этих объектах пожарные проводят тренировочные занятия», - отметил Дмитрий Чебочкин.

В рамках учений спасатели осмотрели пункты проведения выборов в селе Новый Быт и проверили готовность первичных средств пожаротушения. Кроме того, специалисты отработали поиск людей внутри здания и осмотрели расположение водоисточников.