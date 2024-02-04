Специалисты «Мособлпожспаса» прошли аттестацию для работы в задымленной зоне

Начальник подразделения Игорь Бусаров рассказал, что такая аттестация проходит на регулярной основе - раз в два года. Экзамены проводятся для того, чтобы сотрудники могли подтвердить квалификацию в работе со средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.

Он отметил, что во время теоретического блока пожарные успешно прошли тестирование в письменном виде и продемонстрировали свои знания нормативных документов по газодымозащитной службе.

Во время практической части они проверили исправность дыхательных аппаратов, а также выполнили задания в условиях непригодной для дыхания среды.

«Все экзаменуемые успешно справились с испытаниями и подтвердили свою квалификацию», - подчеркнул Игорь Бусаров.

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