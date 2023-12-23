Специалисты «Мособлпожспаса» предостерегли рыбаков от выхода на лед из-за погоды

Торжественная церемония открытия физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком «Звездный» состоялась в Орехово-Зуеве. Новый спортивный объект возвели всего за 1,5 года.

Более 2,5 тысячи квадратных метров льда, вместительные трибуны, а еще тренажерный зал, кафе, тренерская - все это ждет посетителей нового ФОК в Орехово-Зуеве.

«Наш ФОК называется „Звездный“ не только потому, что он располагается на улице Юрия Алексеевича Гагарина. Мы уверены, что в этих стенах будут рождаться новые звезды отечественного спорта», - подчеркнул глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Первыми лед оценили звезды хоккея. По случаю праздника состоялся гала-матч между легендами этого вида спорта и жителями округа. В основное время встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу звезд. После серии буллитов цифры на табло сравнялись - 5:5.

«Сыграли великолепно, главное, что зрители все довольны, главное, что у вас появился такой великолепный дворец. Спасибо губернатору, спасибо вашим властям и к Новому году такой подарок для детей, для взрослых для всех. Я считаю это здорово!» - отметил Олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира Валерий Каменский.

Открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса позволит жителям Орехово-Зуева и соседних округов круглый год заниматься фигурным катанием, хоккеем с шайбой и мячом. Также ФОК доступен для участников проекта «Активное долголетие» и «Добрый час». Для этих категорий граждан занятия будут проводиться бесплатно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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