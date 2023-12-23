23 декабря 2023, 23:56

Специалисты «Мособлпожспаса» предостерегли рыбаков от выхода на лед из-за погоды

ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Сотрудники «Мособлпожспаса» провели мониторинг толщины льда на водоемах, расположенных на территории Московской области. Его состояние серьезно изменилось из-за температурных колебаний.

Заместитель начальника госучреждения Сергей Прокопюк указал, что ледяная корка на водных объектах региона стала рыхлой и менее прочной.

Он предостерег любителей зимней рыбалки от выхода на лед рек, прудов и озер. Зачастую это кажется безопасным, однако подобная затея может обернуться риском для жизни.

«Спасатели рекомендовали гражданам не проверять прочность льда ударом ноги и не прыгать на ледовом панцире», - отметил Сергей Прокопюк.

Он также добавил, что любителям отдыха на природе следует избегать прогулок в состоянии алкогольного опьянения, особенно в темное время суток и при плохой видимости.

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Спасатели Погода Рыбалка
23 декабря 2023, 23:45
Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком открыли в Орехово-Зуеве
Телеканал «360»
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Торжественная церемония открытия физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком «Звездный» состоялась в Орехово-Зуеве. Новый спортивный объект возвели всего за 1,5 года.

Более 2,5 тысячи квадратных метров льда, вместительные трибуны, а еще тренажерный зал, кафе, тренерская - все это ждет посетителей нового ФОК в Орехово-Зуеве.

«Наш ФОК называется „Звездный“ не только потому, что он располагается на улице Юрия Алексеевича Гагарина. Мы уверены, что в этих стенах будут рождаться новые звезды отечественного спорта», - подчеркнул глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

Первыми лед оценили звезды хоккея. По случаю праздника состоялся гала-матч между легендами этого вида спорта и жителями округа. В основное время встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу звезд. После серии буллитов цифры на табло сравнялись - 5:5.

«Сыграли великолепно, главное, что зрители все довольны, главное, что у вас появился такой великолепный дворец. Спасибо губернатору, спасибо вашим властям и к Новому году такой подарок для детей, для взрослых для всех. Я считаю это здорово!» - отметил Олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира Валерий Каменский.

Открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса позволит жителям Орехово-Зуева и соседних округов круглый год заниматься фигурным катанием, хоккеем с шайбой и мячом. Также ФОК доступен для участников проекта «Активное долголетие» и «Добрый час». Для этих категорий граждан занятия будут проводиться бесплатно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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Спортсмены Хоккей Орехово-Зуево
23 декабря 2023, 23:32
Перебоев холодного водоснабжения в Подмосковье стало на 23% меньше за неделю
ГКУ МО «МОС АВС»
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Специалисты МОС АВС поставили на контроль 276 технологических сбоев за неделю. Оперативные группы совершили 59 выездов в населенные пункты, расположенные в Московской области.

Из общего числа технических нарушений 20 связаны с проблемами поставок холодной воды. По сравнению с прошлой неделей данный показатель уменьшился на шесть пунктов и составил 23% от общего числа обращений.

42 жалобы поступили из-за проблем с горячей водой, 68 - с отоплением, 140 - с электроснабжением. Все эти проблемы были устранены. На сегодняшний лень лишь две из них остаются на контроле.

Кроме того, специалисты МОС АВС провели 36 мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррору. Всего с начала года сотрудники МОС АВС выполнили более 6,7 тысячи выездов в муниципальные образования Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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ЖКХ
23 декабря 2023, 23:11
Подмосковные КПО «Восток» и «Нева» определили лидеров выработки вторсырья за неделю
Группа ЭкоЛайн
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КПО «Восток» и «Нева» определили лидеров выработки вторсырья за неделю с 14 по 21 декабря 2023 года. Комплексы работают на полной мощности и перерабатывают два миллиона тонн и 500 тысяч тонн отходов в год соответственно.

В рамках своей работы комплексы проводят сбор и сортировку отходов по более чем по 40 компонентам. Примерно 75% собранных отходов отправляется на переработку, превращаясь во вторсырье. Из них 30% компостируются в техногрунт, а 25% используются как топливо.

В период с 14 по 21 декабря на КПО «Восток» основными материалами вторичного сырья стали ПЭТ-тара микс, прозрачные ПЭТ-бутылки, картон, тетрапак, упаковка из жести, черный металл, стекло, пленка ПВД, а также вторичный полипропилен.

В то же время, на КПО «Нева» основными материалами вторичного сырья стали три вида стекла, пленки ПВД, ПЭТ-микс, а также картон и макулатура.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости усиления борьбы с выбросом мусора в несанкционированных местах. Он подчеркнул, что за нарушения предусмотрены серьезные штрафы.

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Переработка Мусор
23 декабря 2023, 22:08
Итоги года в области спорта и физической культуры подвели в Наро-Фоминском округе
Телеканал «360»
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Итоги года в области спорта и физической культуры подвели в Наро-Фоминском городском округе. На сцене ЦДК «Звезда» наградили спортсменов и тренеров.

Фейерверками и красочным музыкальным зрелищем в исполнении шоу барабанщиков ZANOZZZA встретили чемпионов и призеров завершающегося спортивного сезона. В забитом «под завязку» зале центрального Дворца культуры «Звезда» собрались те, кто своими достижениями прославил Наро-Фоминский округ и все Подмосковье. Среди награжденных - двукратный бронзовый призеер Олимпийских игр, чемпион мира и многократный чемпион России Андрей Замковой.

«Для развития не только в Наро-Фоминске, но и вообще в России должно так быть, потому что это популяризация не только бокса, но и вообще спорта. По моему мнению, это должно быть так. Чтобы дети не гуляли где-то на улице, по подъездам, а проводили свое время на стадионах, в залах бокса, лучше, конечно», - указал двукратный чемпион мира Андрей Замковой.

Уходящий год оказался знаковым не только для чемпионов из Наро-Фоминска, но и для всех его жителей, неравнодушных к физкультуре. В округе открылось сразу несколько спортивных объектов.

«Наро-Фоминский городской округ тоже подводит итоги. Мы с радостью констатируем, что у нас за это время открылось спортивное ядро в парке Дубки в Калининце, у нас - вторая очередь „Тудовых резервов“ была открыта. И у нас со дня на день будет открыт каток в Центральном парке Наро-Фоминска», - подчеркнул заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

По доброй традиции, на сцене ЦДК «Звезда» наградили спортсменов и тренеров. Памятные призы и благодарственные грамоты вручили от Московской областной думы, окружного Совета депутатов, спортивных Федераций Подмосковья и администрации Наро-Фоминского городского округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам.

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Наро-Фоминск Спортсмены

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