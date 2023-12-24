Специалисты «Мособлпожспаса» напомнили рыбакам о правилах поведения на льду

Заместитель начальника областной противопожарно-спасательной службы Игорь Сорокин обратился к рыбакам, напомнив им о необходимости соблюдения правил безопасности при нахождении на льду.

Он указал, что сейчас лед на водоемах не является надежным из-за недостаточной толщины. Рыбаки, рискуя своей жизнью, часто выходят на лед, который не выдерживает их веса и может проломиться.

В таких ситуациях Игорь Сорокин рекомендует не паниковать и широко раскинуть руки, чтобы не погрузиться под воду с головой. Затем необходимо избавиться от лишних тяжестей, громко позвать на помощь и перебраться к краю полыньи, где течение не затягивает под лед.

«Выбираться можно таким же способом, каким садятся на высокие подоконники - спиной к выбранному месту. Как только большая часть тела окажется на льду, нужно перекатиться на живот и отползти подальше от места провала», - рассказал Игорь Сорокин.

Он добавил, что свидетелям происшествий на водоемах следует незамедлительно обращаться в службу спасения и попытаться оказать помощь пострадавшему. Кроме того, рыбаки, имеющие в своем арсенале пешню, могут подать ее товарищу, осторожно подползая к майне. При помощи веревки можно попробовать вытащить пострадавшего.

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