Специалисты «Мособллеса» провели занятия для школьников

Участковый государственный инспектор Авсюнинского участкового лесничества Марина Монахова и участковый государственный инспектор Запутновского участкового лесничества Светлана Лаврова рассказали школьникам из лесничества «Хранители леса» о зимующих птицах и правильной подкормке. Кроме того, их научили изготавливать кормушки своими руками.

Старший участковый лесничий Гусинского участкового лесничества Юрий Хрусталев и его помощник Оксана Лычагина Также провели урок для школьников. Они рассказали учащимся школьного лесничества «Берендеи» о болезнях и вредителях, которые встречаются в лесах Подмосковья.

Юрий Хрусталев подчеркнул, что встречи со школьниками позволяют углубленно изучать лесные темы. Специалисты проводят занятий как в классах, так и на открытом воздухе. Это помогает развивать творческие способности и сохранить стремление заниматься этим направлением.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.

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