13 февраля 2024, 14:07

Специалисты «Мособлэнерго» заменили свыше 32 тысяч приборов учета в Подмосковье за год

Мособлэнерго
Читайте нас в: Google Новости

Сотрудники «Мособлэнерго» заменили 32,7 тысячи счетчиков электричества в Подмосковье в 2023 году. Это на 12,41% больше, чем в 2022-м.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, больше всего работ провели в Раменском. Там обновили 8,2 тысячи приборов учета. Еще 5,1 тысячи - в Коломне и по 3,8 - в Павловском Посаде и Красногорске.

Отслужившие срок или вышедшие из строя счетчики компания меняет бесплатно по заявлению.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ
13 февраля 2024, 14:28
«Мострансавто» предложит рабочие места выпускникам транспортных техникумов из Архангельска
Минтранс Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости
Компания «Мострансавто» подписала соглашение о сотрудничестве с Котласским электромеханическим и Котласским транспортным техникумами, а также с технологическим колледжем Императора Петра I. Успешных выпускников этих учебных заведений Архангельской области пригласят на работу в Подмосковье.

Рабочие встречи с преподавателями и студентами провели заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Олег Бурцев и директор по персоналу «Мострансавто» Сергей Калафат.

Выпускникам из Архангельска рассказали о вакансия и условиях труда в Подмосковье. Кроме водителей автобусов в «Мострансавто» ждут специалистов по узким направлениям. Компания готова предложить работу с хорошей заработной платой и социальными гарантиями.

Теперь в архангельских техникумах будут размещать информацию об актуальных вакансиях «Мострансавто», конкурсах, семинарах, спортивных и культурных мероприятиях компании.

Реализация кадровой стратегии по набору водителей автобусов продолжается в Подмосковье. В Минтрансе региона рассказали, что регион планирует активно взаимодействовать с кадровыми агентствами Архангельской области, с которыми подписаны договоры.

Важные направления развития в области транспорта губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с сотрудниками и руководителями «Мострансавто». По словам главы региона, отрасль будут развивать в нескольких направлениях. Одно из них - модернизация автобаз.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Работа Автобусы Студенты Водители Архангельская область
13 февраля 2024, 14:15
Станцию подзарядки электромобилей открыли на улице Ленина в Истре
Светлана Борщева
Читайте нас в: Google Новости
Зарядить электромобиль теперь можно на улице Ленина в Истре. Всего в городском округе оборудовано около 10 мест для зарядки электромобилей.

Новая зарядная станция расположена на стене дома № 80а на улице Ленина. Оплатить услугу можно по QR-коду, размещенному рядом со станцией. Кроме центра города, зарядить электромобиль можно и в других местах.

Так, две станции работают на автодороге М-9 «Балтия»: на 59-м километре и на заправке «Лукойл» вблизи деревни Кореньки. Еще одна станция также находится на территории «Лукойла» около деревни Веретенки. Подзарядить машину также можно в деревне Крючково.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что свыше 100 электрических подстанций отремонтируют в Истре в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Электромобили
13 февраля 2024, 14:10
Финал чемпионата России по мотогонкам на льду пройдет в Красногорске
фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Читайте нас в: Google Новости
Заключительный этап чемпионата России по мотогонкам на льду пройдет в Красногорске 17 и 18 февраля. ​За победу и титул лучшего гонщика личного чемпионата страны сразятся Никита Богданов, Динар Валеев и Дмитрий Солянников.

Соревнования состоятся на стадионе «Зоркий». Площадку тщательно готовят к соревнованиям. Главное - подготовить трек для гонщиков, который будет соответствовать стандартам и требованиям. Например, по периметру трека сформировали снежный вал, который закроют сеном, чтобы избежать серьезных повреждений при падении. Напомним, гонщик на прямой дистанции достигает скорость до 140 км/ч.

Приобрести билеты на турнир можно в кассах стадиона «Зоркий» в день соревнований или на сайте. Дети до семи лет и пенсионеры смогут посетить спортивное мероприятие бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в лесопарке «Шишкин лес», где недавно оборудовали новую лыжню. Место для катания уже оценили любители активного отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены
13 февраля 2024, 14:08
МинЖКХ Подмосковья напомнило о возможности заключить договор на вывоз мусора онлайн
Читайте нас в: Google Новости
Юридические лица заключили 48 новых договоров на вывоз мусора с региональным оператором «ЭкоЛайн-Воскресенск». В зону обслуживания компании входят Люберцы, Жуковский, Раменский, Бронницы, Воскресенск, Егорьевск и Шатура. Подать заявку можно онлайн.

«ЭкоЛайн-Воскресенск» обслуживает 1,1 миллиона жителей и 6,6 тысячи предприятий и организаций. В январе к этому списку добавилось еще 48 новых абонентов - это фирмы, предприятия и организации. Лидером по количеству заключенных договоров стали Люберцы - здесь 21 контракт. Еще 12 заключили в Раменском, восемь - в Воскресенске, четыре - в Егорьевске, два - в Жуковском и еще один - в Бронницах.

Оформить договор можно в онлайн-формате на сайте регионального оператора. Еще один вариант - отправить заявку на электронную почту dogovor@ecoline-voskresensk.ru.

В Министерстве ЖКЖ Подмосковья отметили, что возможность быстро оформить договор по вывозу отходов - это одно из необходимых условий конструктивного взаимодействия жителей и регионального оператора. Важно, чтобы люди могли напрямую обратиться за услугой, а юридические лица отдавали предпочтение легальной компании, работающей при взаимодействии с ведомством.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Мусор

Новости по теме